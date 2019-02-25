Человек-паук: Вокруг вселенной получил премию Оскар 2019 за лучший анимационный полнометражный фильм.
Мультфильм Человек-паук: Вокруг вселенной получил Оскар 2019 в номинации Лучший анимационный полнометражный фильм.
Режиссерами выступили Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Рудные Ротман.
Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция
Кстати, ранее Факты ICTV давали рецензию на мультфильм Человек-паук: Вокруг вселенной.
В номинации также были:
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Мультфильм Ральф против интернета режиссеров Рича Мура и Фила Джонстона
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Мультфильм Мирай из будущего режиссера Мамору ХосодаЧитайте: Оскар 2019: самые интересные факты и громкие скандалы Шоколадные статуэтки с золотом и кростини из арбуза - меню на Оскар 2019 "Неудачники" Голливуда: 13 актеров, которые не получили Оскар
Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.