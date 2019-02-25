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Лучший мультфильм по версии Оскар 2019

Человек-паук: Вокруг вселенной получил премию Оскар 2019 за лучший анимационный полнометражный фильм.

Человек Паук Оскар 2019

Мультфильм Человек-паук: Вокруг вселенной получил Оскар 2019 в номинации Лучший анимационный полнометражный фильм.

Режиссерами выступили Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Рудные Ротман.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

Кстати, ранее Факты ICTV давали рецензию на мультфильм Человек-паук: Вокруг вселенной.

В номинации также были:

Мультфильм Суперсемейка 2 режиссера Бреда Берда

Мультфильм Ральф против интернета режиссеров Рича Мура и Фила Джонстона

Мультфильм Остров собак режиссера Уэса Андерсона

Мультфильм Мирай из будущего режиссера Мамору Хосода

Читайте: Оскар 2019: самые интересные факты и громкие скандалы Шоколадные статуэтки с золотом и кростини из арбуза - меню на Оскар 2019 "Неудачники" Голливуда: 13 актеров, которые не получили Оскар

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.

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