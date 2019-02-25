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Оскар 2019: победители номинаций и самые интересные моменты премии

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Оскар 2019. Кто получил заветную статуэтку и как прошел самый громкий вечер в мире кино – читайте в материале Фактов ICTV.

Оскар 2019: победители номинаций и самые интересные моменты премии

Начался Оскар 2019 действительно феерично, как и обещали организаторы.

Поднялся весь зал под зажигательные песни We will rock you и We are the champions легендарной группы Queen с Адамом Ламбертом.

Звезды в театре Долби не могли сдерживать себя – танцевали и пели вместе с группой, а на экране показывали видео с Фредди Меркьюри.

Сначала на сцене веселили публику три комедийные актрисы и объявили победительницу в категории Лучшая женская роль второго плана.

Фото: Getty Images

А первой победительницей стала Реджина Кинг, которая получила Оскар 2019 за лучшую женскую роль второго плана в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить.

Лучший документальный полнометражный фильм объявил Джейсон Момоа с женой – победила лента Свободный пидьем в одиночестве.

Оскар 2019 за Лучшие прически и грим получил фильм Власть режиссера Адама Мак-Кея.

А в номинации Лучший дизайн костюмов победила лента Черная пантера.

Читайте: Лучший грим, костюмы и прически - Оскар 2019 Кто получил Оскар 2019 за лучшую роль второго плана Оскар 2019: все номинанты премии

Далее Крис Эванс и Дженнифер Лопез объявили номинацию Лучший производственный дизайн, где победил фильм Черная пантера за вымышленный невероятный мир афроамериканских героев.

Это уже вторая статуэтка у этой ленты.

Оскар 2019 в категории Лучший оператор получил Альфонсо Куарон за фильм Рома, где он выступил также сценаристом, продюсером и оператором монтажа.

После этого красавица Эмилия Кларк объявила выступление певицы Дженнифер Хадсон, которая очаровала зал своим сильным голосом и чувственной песней I will fight, которая номинирована на премию Оскар.

Статуэтки за Лучший звуковой монтаж и Лучшее сведение звука пошли к фильму Богемская рапсодия.

Лучший фильм на иностранном языке – Рома.

Операторы монтажа вливают в фильм ритм, тревогу и делают его лучше. Победителем в этой номинации стал Джон Оттман за монтаж в фильме Богемская рапсодия.

Дэниел Крейг и Шарлиз Терон объявили победителя в номинации Лучшая мужская роль второго плана. Им стал Махершала Али за роль Дона Ширли в фильме Зеленая книга.

Человек-паук: Вокруг вселенной получил премию Оскар 2019 за Лучший анимационный полнометражный фильм.

  • А Лучший анимационный короткометражный мультфильм – Бао.
  • Лучший документальный короткометражный фильм – лента Точка. Конец предложения.
  • Лучшие визуальные эффекты – лента Человек на Луне.

Дуэт Брэдли Купер и Леди Гага разбавил объявления победителей популярной песней Shallow, которая номинирована на Оскар в этом году.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Лучший игровой короткометражный фильм – Кожа.

А вот Лучший оригинальный сценарий унесла лента Зеленая книга и ее сценаристы Питер Фаррелли, Ник Вальелонга, Брайан Хэйес Карри.

Фильм Черный клановец победил в номинации Лучший адаптированный сценарий. Спайк Ли провозгласил историческую эмоциональную речь о равенстве, которая подняла весь зал.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Оскар 2019 за Лучшую музыку к фильму получает Черная пантера. Саундтрек написал 34-летний шведский композитор Людвиг Йоранссон.

А лучшей песней признали Shallow, которую исполнили Брэдли Купер и Леди Гага в фильме Звезда родилась.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Перешли к главным номинациям.

Лучший актер по версии Оскар 2019 – Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме Богемская рапсодия.

Актер поблагодарил всех, кто его поддерживал, и признался в любви своей напарнице по фильму Люси Бойнтон.

 

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Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019)

Неожиданно для Оливии Колман она стала лучшей актрисой. Звезда выступила с одной из самых искренних речей на нынешнем Оскаре.

Фото: Ed Herrera/Getty Images

Гильермо дель Торо, прошлогодний победитель за фильм Форма воды, объявил лучшего режиссера. Им стал Альфонсо Куарон за черно-белый фильм Рома.

Честь объявить Лучший фильм года предоставили очаровательной Джулии Робертс.

Победа у Зеленой книги!

Это реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения, и одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли.

Напомним, ранее мы писали самые интересные факты об Оскаре 2019 и громкие скандалы.

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