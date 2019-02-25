В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Оскар 2019. Кто получил заветную статуэтку и как прошел самый громкий вечер в мире кино – читайте в материале Фактов ICTV.
Начался Оскар 2019 действительно феерично, как и обещали организаторы.
Поднялся весь зал под зажигательные песни We will rock you и We are the champions легендарной группы Queen с Адамом Ламбертом.
Звезды в театре Долби не могли сдерживать себя – танцевали и пели вместе с группой, а на экране показывали видео с Фредди Меркьюри.
Сначала на сцене веселили публику три комедийные актрисы и объявили победительницу в категории Лучшая женская роль второго плана.
Фото: Getty Images
А первой победительницей стала Реджина Кинг, которая получила Оскар 2019 за лучшую женскую роль второго плана в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить.
A look backstage at @ReginaKing with her new best friend. #Oscars pic.twitter.com/v4PzqMToG7
— The Academy (@TheAcademy) 25 февраля 2019 г.
Лучший документальный полнометражный фильм объявил Джейсон Момоа с женой – победила лента Свободный пидьем в одиночестве.
Оскар 2019 за Лучшие прически и грим получил фильм Власть режиссера Адама Мак-Кея.
А в номинации Лучший дизайн костюмов победила лента Черная пантера.Читайте: Лучший грим, костюмы и прически - Оскар 2019 Кто получил Оскар 2019 за лучшую роль второго плана Оскар 2019: все номинанты премии
Далее Крис Эванс и Дженнифер Лопез объявили номинацию Лучший производственный дизайн, где победил фильм Черная пантера за вымышленный невероятный мир афроамериканских героев.
Это уже вторая статуэтка у этой ленты.
Оскар 2019 в категории Лучший оператор получил Альфонсо Куарон за фильм Рома, где он выступил также сценаристом, продюсером и оператором монтажа.
После этого красавица Эмилия Кларк объявила выступление певицы Дженнифер Хадсон, которая очаровала зал своим сильным голосом и чувственной песней I will fight, которая номинирована на премию Оскар.
Эмилия такая красивая#Oscars pic.twitter.com/oBAfOFW2wp
— ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) 25 февраля 2019 г.
Статуэтки за Лучший звуковой монтаж и Лучшее сведение звука пошли к фильму Богемская рапсодия.
Лучший фильм на иностранном языке – Рома.
Операторы монтажа вливают в фильм ритм, тревогу и делают его лучше. Победителем в этой номинации стал Джон Оттман за монтаж в фильме Богемская рапсодия.
Дэниел Крейг и Шарлиз Терон объявили победителя в номинации Лучшая мужская роль второго плана. Им стал Махершала Али за роль Дона Ширли в фильме Зеленая книга.
Academy Award winners Olivia Colman, Mahershala Ali and Regina King pose with their statues during the 2019 #Oscars. https://t.co/HhAypUtdUn pic.twitter.com/r81f6YH30k
— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
Человек-паук: Вокруг вселенной получил премию Оскар 2019 за Лучший анимационный полнометражный фильм.
- А Лучший анимационный короткометражный мультфильм – Бао.
- Лучший документальный короткометражный фильм – лента Точка. Конец предложения.
- Лучшие визуальные эффекты – лента Человек на Луне.
Дуэт Брэдли Купер и Леди Гага разбавил объявления победителей популярной песней Shallow, которая номинирована на Оскар в этом году.
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Лучший игровой короткометражный фильм – Кожа.
А вот Лучший оригинальный сценарий унесла лента Зеленая книга и ее сценаристы Питер Фаррелли, Ник Вальелонга, Брайан Хэйес Карри.
Фильм Черный клановец победил в номинации Лучший адаптированный сценарий. Спайк Ли провозгласил историческую эмоциональную речь о равенстве, которая подняла весь зал.
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Оскар 2019 за Лучшую музыку к фильму получает Черная пантера. Саундтрек написал 34-летний шведский композитор Людвиг Йоранссон.
А лучшей песней признали Shallow, которую исполнили Брэдли Купер и Леди Гага в фильме Звезда родилась.
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Перешли к главным номинациям.
Лучший актер по версии Оскар 2019 – Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме Богемская рапсодия.
Актер поблагодарил всех, кто его поддерживал, и признался в любви своей напарнице по фильму Люси Бойнтон.
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Неожиданно для Оливии Колман она стала лучшей актрисой. Звезда выступила с одной из самых искренних речей на нынешнем Оскаре.
Фото: Ed Herrera/Getty Images
Гильермо дель Торо, прошлогодний победитель за фильм Форма воды, объявил лучшего режиссера. Им стал Альфонсо Куарон за черно-белый фильм Рома.
Честь объявить Лучший фильм года предоставили очаровательной Джулии Робертс.
Победа у Зеленой книги!
Это реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения, и одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли.
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