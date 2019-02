В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Оскар 2019. Кто получил заветную статуэтку и как прошел самый громкий вечер в мире кино – читайте в материале Фактов ICTV.

Начался Оскар 2019 действительно феерично, как и обещали организаторы.

Поднялся весь зал под зажигательные песни We will rock you и We are the champions легендарной группы Queen с Адамом Ламбертом.

Звезды в театре Долби не могли сдерживать себя – танцевали и пели вместе с группой, а на экране показывали видео с Фредди Меркьюри.

Сначала на сцене веселили публику три комедийные актрисы и объявили победительницу в категории Лучшая женская роль второго плана.

Фото: Getty Images

А первой победительницей стала Реджина Кинг, которая получила Оскар 2019 за лучшую женскую роль второго плана в фильме Если Бил-стрит могла бы заговорить.

Лучший документальный полнометражный фильм объявил Джейсон Момоа с женой – победила лента Свободный пидьем в одиночестве.

Оскар 2019 за Лучшие прически и грим получил фильм Власть режиссера Адама Мак-Кея.

А в номинации Лучший дизайн костюмов победила лента Черная пантера.

Далее Крис Эванс и Дженнифер Лопез объявили номинацию Лучший производственный дизайн, где победил фильм Черная пантера за вымышленный невероятный мир афроамериканских героев.

Это уже вторая статуэтка у этой ленты.

Оскар 2019 в категории Лучший оператор получил Альфонсо Куарон за фильм Рома, где он выступил также сценаристом, продюсером и оператором монтажа.

После этого красавица Эмилия Кларк объявила выступление певицы Дженнифер Хадсон, которая очаровала зал своим сильным голосом и чувственной песней I will fight, которая номинирована на премию Оскар.

Статуэтки за Лучший звуковой монтаж и Лучшее сведение звука пошли к фильму Богемская рапсодия.

Лучший фильм на иностранном языке – Рома.

Операторы монтажа вливают в фильм ритм, тревогу и делают его лучше. Победителем в этой номинации стал Джон Оттман за монтаж в фильме Богемская рапсодия.

Дэниел Крейг и Шарлиз Терон объявили победителя в номинации Лучшая мужская роль второго плана. Им стал Махершала Али за роль Дона Ширли в фильме Зеленая книга.

Academy Award winners Olivia Colman, Mahershala Ali and Regina King pose with their statues during the 2019 #Oscars. https://t.co/HhAypUtdUn pic.twitter.com/r81f6YH30k — ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.

Человек-паук: Вокруг вселенной получил премию Оскар 2019 за Лучший анимационный полнометражный фильм.

А Лучший анимационный короткометражный мультфильм – Бао .

. Лучший документальный короткометражный фильм – лента Точка. Конец предложения .

– лента . Лучшие визуальные эффекты – лента Человек на Луне.

Дуэт Брэдли Купер и Леди Гага разбавил объявления победителей популярной песней Shallow, которая номинирована на Оскар в этом году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 24 Фев 2019 в 8:00 PST

Лучший игровой короткометражный фильм – Кожа.

А вот Лучший оригинальный сценарий унесла лента Зеленая книга и ее сценаристы Питер Фаррелли, Ник Вальелонга, Брайан Хэйес Карри.

Фильм Черный клановец победил в номинации Лучший адаптированный сценарий. Спайк Ли провозгласил историческую эмоциональную речь о равенстве, которая подняла весь зал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 24 Фев 2019 в 8:45 PST

Оскар 2019 за Лучшую музыку к фильму получает Черная пантера. Саундтрек написал 34-летний шведский композитор Людвиг Йоранссон.

А лучшей песней признали Shallow, которую исполнили Брэдли Купер и Леди Гага в фильме Звезда родилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 24 Фев 2019 в 8:52 PST

Перешли к главным номинациям.

Лучший актер по версии Оскар 2019 – Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме Богемская рапсодия.

Актер поблагодарил всех, кто его поддерживал, и признался в любви своей напарнице по фильму Люси Бойнтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 24 Фев 2019 в 9:02 PST

Неожиданно для Оливии Колман она стала лучшей актрисой. Звезда выступила с одной из самых искренних речей на нынешнем Оскаре.

Фото: Ed Herrera/Getty Images

Гильермо дель Торо, прошлогодний победитель за фильм Форма воды, объявил лучшего режиссера. Им стал Альфонсо Куарон за черно-белый фильм Рома.

Честь объявить Лучший фильм года предоставили очаровательной Джулии Робертс.

Победа у Зеленой книги!

Это реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения, и одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли.

Напомним, ранее мы писали самые интересные факты об Оскаре 2019 и громкие скандалы.