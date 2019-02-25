Раме Малек получил премию Оскар 2019 за лучшую мужскую роль.

Рами Малек стал лучшим актером на церемонии награждения премии Оскар 2019.

37-летний актер сыграл феерического Фредди Меркьюри в биографическом фильме Богемская рапсодия.

Стал известным после роли в сериале Мистер робот, за которую получил премию Выбор телевизионных критиков и Эмми.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

В номинации Лучший актер также были:

Итан Хоук

48-летний актер играл Эрнста Толлера в фильме Дневник пастыря.

Итан также кинорежиссер, сценарист и писатель.

Пятикратный номинант на премию Оскар.

Уиллем Дефо

Играл главную роль в фильме Ван Гог. На пороге вечности.

63-летний американский актер имеет многочисленные премии за достижения в кинематографе.

Вигго Мортенсен

60-летний американский актер играл Тони Липа в фильме Зеленая книга.

Лента номинирована на Лучший фильм этого года, а его коллега Махершала Али – за лучшую мужскую роль второго плана.

Свою популярность получил после роли Арагорна в кинотрилогии Властелин колец.

Брэдли Купер

Американский актер играл музыканта Джексона Майна в фильме Звезда родилась, режиссером которого выступал также он.

Имеет огромное количество номинаций и несколько наград за вклад в киноиндустрию, в частности победу в категории Лучший режиссер года за этот фильм от Национального совета кинокритиков США.

Кристиан Бейл

45-летний актер сыграл вице-президента США Дика Чейни в фильме Власть.

Звезда славится своими невероятными превращениями для ролей.

Широко известен благодаря роли Бэтмена.

Лауреат премий Золотой глобус и Оскар в номинации Лучшая мужская роль второго плана за фильм Боец.

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.