Раме Малек получил премию Оскар 2019 за лучшую мужскую роль.
Рами Малек стал лучшим актером на церемонии награждения премии Оскар 2019.
37-летний актер сыграл феерического Фредди Меркьюри в биографическом фильме Богемская рапсодия.
Стал известным после роли в сериале Мистер робот, за которую получил премию Выбор телевизионных критиков и Эмми.
Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция
В номинации Лучший актер также были:
Итан Хоук
48-летний актер играл Эрнста Толлера в фильме Дневник пастыря.
Итан также кинорежиссер, сценарист и писатель.
Пятикратный номинант на премию Оскар.
Уиллем Дефо
Играл главную роль в фильме Ван Гог. На пороге вечности.
63-летний американский актер имеет многочисленные премии за достижения в кинематографе.
Вигго Мортенсен
60-летний американский актер играл Тони Липа в фильме Зеленая книга.
Лента номинирована на Лучший фильм этого года, а его коллега Махершала Али – за лучшую мужскую роль второго плана.
Свою популярность получил после роли Арагорна в кинотрилогии Властелин колец.
Брэдли Купер
Американский актер играл музыканта Джексона Майна в фильме Звезда родилась, режиссером которого выступал также он.
Имеет огромное количество номинаций и несколько наград за вклад в киноиндустрию, в частности победу в категории Лучший режиссер года за этот фильм от Национального совета кинокритиков США.
Кристиан Бейл
45-летний актер сыграл вице-президента США Дика Чейни в фильме Власть.
Звезда славится своими невероятными превращениями для ролей.
Широко известен благодаря роли Бэтмена.
Лауреат премий Золотой глобус и Оскар в номинации Лучшая мужская роль второго плана за фильм Боец.Читайте: Оскар 2019: самые интересные факты и громкие скандалы "Неудачники" Голливуда: 13 актеров, которые не получили Оскар Шоколадные статуэтки с золотом и кростини из арбуза - меню на Оскар 2019
Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.