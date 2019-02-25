Лента Зеленая книга получила премию Оскар 2019 в номинации Лучший фильм.

Фильм Зеленая книга получил премию Оскар 2019 в номинации Лучший фильм.

Реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения и одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли.

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В номинации Лучший фильм также были:

Богемская рапсодия

Американо-британский биографический фильм-музикл о группе Queen, где рассказывается о жизни и творчестве легендарного певца Фредди Меркьюри, которого сыграл актер Рамы Малек.

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Рома

Черно-белый мексиканский фильм, в котором рассказывается о домработнице Клео и историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико.

Сюжет драмы охватывает тяжелый год из жизни героини.

Звезда родилась

Американский музыкальный драматический фильм, продюсером и режиссером выступил Брэдли Купер.

Он вместе с певицей Леди Гагой играет в главных ролях драмы.

Лента рассказывает о жизни музыкантов, их встрече, взлетах и падениях.

Чорная пантера

Американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics.

Сюжет о событиях в Африке, в таинственной стране Ваканда, где, согласно легенде, живет охранник народа – Черная пантера.

Власть

Фильм снят на основе реальных событий.

Лента о Дике Чейни, который был вице-президентом США с 2001 по 2009 годы.

А играть политика доверили актеру Кристину Бейлу.

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Фаворитка

Исторический фильм о временах правления Анны Стюард в Англии и об ее окружении.

В фильме снялись известные актрисы Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.

Кстати, все они номинированы на Оскар 2019.

Черный клановец

Сюжет разворачивается в 1979 году.

Афроамериканский полицейский из Колорадо Рон Сталворт звонит завербоваться в Ку-клукс-клан.

Вместо себя отправляет туда напарника-еврея.

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.