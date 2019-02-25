Лента Зеленая книга получила премию Оскар 2019 в номинации Лучший фильм.
Фильм Зеленая книга получил премию Оскар 2019 в номинации Лучший фильм.
Реальная история Тони Липа, малообразованного вышибалы итало-американского происхождения и одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли.
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В номинации Лучший фильм также были:
Богемская рапсодия
Американо-британский биографический фильм-музикл о группе Queen, где рассказывается о жизни и творчестве легендарного певца Фредди Меркьюри, которого сыграл актер Рамы Малек.
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Рома
Черно-белый мексиканский фильм, в котором рассказывается о домработнице Клео и историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико.
Сюжет драмы охватывает тяжелый год из жизни героини.
Звезда родилась
Американский музыкальный драматический фильм, продюсером и режиссером выступил Брэдли Купер.
Он вместе с певицей Леди Гагой играет в главных ролях драмы.
Лента рассказывает о жизни музыкантов, их встрече, взлетах и падениях.
Чорная пантера
Американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics.
Сюжет о событиях в Африке, в таинственной стране Ваканда, где, согласно легенде, живет охранник народа – Черная пантера.
Власть
Фильм снят на основе реальных событий.
Лента о Дике Чейни, который был вице-президентом США с 2001 по 2009 годы.
А играть политика доверили актеру Кристину Бейлу.
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Фаворитка
Исторический фильм о временах правления Анны Стюард в Англии и об ее окружении.
В фильме снялись известные актрисы Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.
Кстати, все они номинированы на Оскар 2019.
Черный клановец
Сюжет разворачивается в 1979 году.
Афроамериканский полицейский из Колорадо Рон Сталворт звонит завербоваться в Ку-клукс-клан.
Вместо себя отправляет туда напарника-еврея.Читайте: Победительница номинации лучшая актриса - Оскар 2019 Победитель номинации лучший актер - Оскар 2019 Победитель номинации лучший режиссер - Оскар 2019
Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.