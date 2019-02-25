Альфонсо Куарон получил премию Оскар 2019 в номинации Лучший режиссер.
Режиссер Альфонсо Куарон фильма Рома победил в номинации Лучшая режиссерская работа по версии Оскар 2019.
Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция
В номинации Лучший режиссер также были представлены:
Адам Маккей – фильм Власть
Спайк Ли – фильм Черный клановец
Павел Павликовский – фильм Холодная война
Йоргос Лантимос – фильм Фаворитка
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Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.
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