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Победитель номинации лучший режиссер – Оскар 2019

Альфонсо Куарон получил премию Оскар 2019 в номинации Лучший режиссер.

Победитель номинации лучший режиссер – Оскар 2019

Режиссер Альфонсо Куарон фильма Рома победил в номинации Лучшая режиссерская работа по версии Оскар 2019.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

В номинации Лучший режиссер также были представлены:

Адам Маккей – фильм Власть

Спайк Ли – фильм Черный клановец

Павел Павликовский – фильм Холодная война

Йоргос Лантимос – фильм Фаворитка

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Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.

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