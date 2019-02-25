Оливия Колман победила в номинации лучшая актриса по версии Оскар 2019.

Лучшей актрисой премии Оскар 2019 стала Оливия Колман.

В фильме Фаворитки 45-летняя актриса играла королеву Англии Анну Стюард.

Оливия является трехкратным победителем премии BAFTA в телевидении.

И ее попытки в жанре драмы получили широкое признание среди кинокритиков.

Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция

В номинации Лучшая актриса также были:

Мелисса МакКарти

В фильме Сможете ли вы меня простить? она играла писательницу Ли Израэль.

48-летняя актриса получила премию Эмми за лучшую роль комедийного сериала Майк и Молли.

Ялица Апарисио

В фильме Рома 25-летняя женщина играла домработницу Клео.

Это ее дебют в кино. Критики считают эту роль прорывной.

Гленн Клоуз

В фильме Жена 71-летняя актриса играет Джоан Кастельман.

Лауреат трех телевизионных премий Эмми, двух Золотых глобусов, трех Тони.

Кроме того, она семикратная номинантка на премию Оскар.

Леди Гага

В фильме Звезда родилась 32-летняя певица играет Элли Мейн – молодую перспективную певицу.

Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.