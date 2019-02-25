Оливия Колман победила в номинации лучшая актриса по версии Оскар 2019.
Лучшей актрисой премии Оскар 2019 стала Оливия Колман.
В фильме Фаворитки 45-летняя актриса играла королеву Англии Анну Стюард.
Оливия является трехкратным победителем премии BAFTA в телевидении.
И ее попытки в жанре драмы получили широкое признание среди кинокритиков.
Смотрите: Церемония вручения премии Оскар 2019: онлайн-трансляция
В номинации Лучшая актриса также были:
Мелисса МакКарти
В фильме Сможете ли вы меня простить? она играла писательницу Ли Израэль.
48-летняя актриса получила премию Эмми за лучшую роль комедийного сериала Майк и Молли.
Ялица Апарисио
В фильме Рома 25-летняя женщина играла домработницу Клео.
Это ее дебют в кино. Критики считают эту роль прорывной.
Гленн Клоуз
В фильме Жена 71-летняя актриса играет Джоан Кастельман.
Лауреат трех телевизионных премий Эмми, двух Золотых глобусов, трех Тони.
Кроме того, она семикратная номинантка на премию Оскар.
Леди Гага
В фильме Звезда родилась 32-летняя певица играет Элли Мейн – молодую перспективную певицу.Читайте: Оскар 2019: самые интересные факты и громкие скандалы "Неудачники" Голливуда: 13 актеров, которые не получили Оскар Шоколадные статуэтки с золотом и кростини из арбуза - меню на Оскар 2019
Напомним, кто вошел в номинанты Оскар 2019.