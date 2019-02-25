Мнения украинцев на лишение MARUV Евровидения разделились.

MARUV не поедет на Евровидение 2019, несмотря на свою победу в нацотборе на конкурс.

С таким заявлением выступил Общественный вещатель, объяснив ситуацию тем, что стороны не смогли подписать договор об участии Анны Корсун на конкурсе.

Вещатель выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации раскола украинского общества и чрезмерной политизации конкурса.

MARUV со своей стороны отметила, что “не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков”.

Мнения украинцев на лишение MARUV Евровидения разделились. Кто-то уже отправляет певицу строить дальнейшую карьеру в РФ, а кто-то критикует конкурсы, результаты которых могут изменить чиновники.

Высказались и сами чиновники. Так, вице-премьер по гумвопросам Вячеслав Кириленко назвал ситуацию нормальной и предложил “идеологический водораздел артистов”.

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– Когда на экране будут транслировать клип, на экране должна появиться надпись, что он выступает в России. Веселит россиян. Пока они убивают.

Украинский артист Алексей Потапенко зачитал рэп о ситуации с MARUV.

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К слову, Freedom Jazz финишировали на нацотборе на Евровидение 2019 на втором месте после MARUV, поэтому именно они сейчас имеют шанс поехать на Евровидение от Украины.