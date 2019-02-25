Мнения украинцев на лишение MARUV Евровидения разделились.
MARUV не поедет на Евровидение 2019, несмотря на свою победу в нацотборе на конкурс.
С таким заявлением выступил Общественный вещатель, объяснив ситуацию тем, что стороны не смогли подписать договор об участии Анны Корсун на конкурсе.
Вещатель выразил обеспокоенность из-за возможной эскалации раскола украинского общества и чрезмерной политизации конкурса.
MARUV со своей стороны отметила, что “не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков”.
Мнения украинцев на лишение MARUV Евровидения разделились. Кто-то уже отправляет певицу строить дальнейшую карьеру в РФ, а кто-то критикует конкурсы, результаты которых могут изменить чиновники.
Высказались и сами чиновники. Так, вице-премьер по гумвопросам Вячеслав Кириленко назвал ситуацию нормальной и предложил “идеологический водораздел артистов”.
Читайте: MARUV про отказ от Евровидения: Я не бита политиков
– Когда на экране будут транслировать клип, на экране должна появиться надпись, что он выступает в России. Веселит россиян. Пока они убивают.
Украинский артист Алексей Потапенко зачитал рэп о ситуации с MARUV.
Внимание! Нецензурная лексика!
К слову, Freedom Jazz финишировали на нацотборе на Евровидение 2019 на втором месте после MARUV, поэтому именно они сейчас имеют шанс поехать на Евровидение от Украины.