Победительница нацотбора на Евровидение 2019 певица MARUV заявила, что отказывается от выступлений в РФ, чтобы представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Певица MARUV, которая победила в нацотборе на Евровидение 2019, ради поездки на Тель-Авив отказалась от гастролей в России. Об этом она сообщила в своем Instagram.

– Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе, – заявила MARUV.

Она добавила, что одержала честную победу в национальном отборе на Евровидение-2019, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри.

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Я – украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на Евровидение – 2019 несмотря на то, что за сутки я получила предложения от 3 разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен – я выступаю от Украины и никак иначе!, – отметила певица.

Ранее Факты ICTV писали, что после победы певицы MARUV на нацотборе на Евровидение 2019 букмекеры подняли Украину на несколько позиций.

Фото: eurovision.ua