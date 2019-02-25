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Я работала уборщицей и мечтала об Оскаре – эмоциональная речь Колман

Британская актриса Оливия Колман во время получения премии Оскар 2019 призналась, что когда работала уборщицей мечтала о статуэтке.

Я работала уборщицей и мечтала об Оскаре – эмоциональная речь Колман

Оливия Колман, которая стала лауреатом премии Оскар в номинации Лучшая актриса, произнесла эмоциональную речь.

– Это такой стресс. Это безумие. Я получила Оскар! Я должна поблагодарить всех людей, если я кого-то забуду, то потом найду и расцелую, – начала свою речь актриса.

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Она добавила, что отдает дань уважения другим актрисам, которые также номинировались на Оскар. Также призналась, что рада быть в категории с такими сногсшибательными женщинами.

Актриса поблагодарила мужа (с которым вместе уже 25 лет. – Ред.) и детей со сцены и рассказала, что работая уборщицей мечтала о награде.

– Я очень любила эту работу, но тратила много времени на мечты, – заявила Колман.

К слову, Факты ICTV рассказывали о победителях номинаций и о самых интересных моментах премии.

Фото: скриншот з видео

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