Продюсер Евровидения Йон Ола Санд заявил, что для конкурса не имеют значения политические предпочтения исполнителей.

Продюсер песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд заявил, что политические взгляды исполнителей не играют для них никакой роли, передает Страна.

Санд добавил, что Евровидение не может быть политическим. В нем оценивают исключительно хореографию, музыку, голоса и идеи артистов.

Он также обсудил ситуацию, которая сложилась вокруг певицы MARUV в Украине, с организаторами, но их позиция не изменилась.

– Мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины, – подытожил Йон Ола Санд.

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К слову, для того, чтобы участвовать в Евровидении 2019 певица MARUV должна передать права на песню.