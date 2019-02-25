PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Евровидение - не политический конкурс. Организаторы о скандале с MARUV/

Евровидение – не политический конкурс. Организаторы о скандале с MARUV

Продюсер Евровидения Йон Ола Санд заявил, что для конкурса не имеют значения политические предпочтения исполнителей.

Де пройде Євробачення 2019

Продюсер песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд заявил, что политические взгляды исполнителей не играют для них никакой роли, передает Страна.

Санд добавил, что Евровидение не может быть политическим. В нем оценивают исключительно хореографию, музыку, голоса и идеи артистов.

Он также обсудил ситуацию, которая сложилась вокруг певицы MARUV в Украине, с организаторами, но их позиция не изменилась.

– Мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины, – подытожил Йон Ола Санд.

Читайте: Я готова отказаться от выступлений в России: MARUV едет на Евровидение

К слову, для того, чтобы участвовать в Евровидении 2019 певица MARUV должна передать права на песню.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отмена концертов в РФ не снимет рисков для Украины – Кириленко о MARUV
MARUV должна передать права на песню, чтобы поехать на Евровидение 2019
Права на песню MARUV Siren Song принадлежат российскому лейблу
Я готова отказаться от выступлений в России: MARUV едет на Евровидение
Италию на Евровидении 2019 представит Mahmood
MARUV не поедет на Евровидение – названо условие
Букмекеры изменили ставки на Евровидение 2019: на каком месте Украина
MARUV победила в нацотборе на Евровидение 2019 – реакция соцсетей
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка