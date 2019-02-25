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Слишком высокий разрез: Кендалл Дженнер засветила крошечное исподнее на Оскаре

Американская супермодель Кендалл Дженнер проявилась на вечеринке в честь премии Оскар 2019 в провокационном платье.

Слишком высокий разрез: Кендалл Дженнер засветила крошечное исподнее на Оскаре

Топ-модель Кендалл Дженнер на афтепати премии Оскар 2018 в центре искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts появилась в откровенном наряде от Rami Kadi.

Сверкающий наряд с металлической отделкой имел очень высокий вырез. Складывалось ощущение, что модель и вовсе без белья.

Читайте: Билли Портер в платье, а Стоун в шелухе: удивительные наряды Оскара 2019

Однако оказалось, что верх платья скроен, как боди.

 

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Vanity Fair Oscar Party #kendalljenner

Публикация от Kendall Jenner (@kendallstreetstyl)

К слову, Факты ICTV рассказывали о победителях номинаций и о самых интересных моментах премии.

Фото: kendalljenner

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