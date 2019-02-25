Американская супермодель Кендалл Дженнер проявилась на вечеринке в честь премии Оскар 2019 в провокационном платье.
Топ-модель Кендалл Дженнер на афтепати премии Оскар 2018 в центре искусств Wallis Annenberg Center for the Performing Arts появилась в откровенном наряде от Rami Kadi.
Сверкающий наряд с металлической отделкой имел очень высокий вырез. Складывалось ощущение, что модель и вовсе без белья.
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Однако оказалось, что верх платья скроен, как боди.
К слову, Факты ICTV рассказывали о победителях номинаций и о самых интересных моментах премии.
Фото: kendalljenner
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