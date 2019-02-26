Певица Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) будет представлять Австралию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Австралии на Евровидении 2019 станет Кейт Миллер-Хейдке с песней Zero Gravity.

Певица победила в национальном телевизионном шоу Australia Decides, набрав 135 баллов.

Кейт Миллер-Хейдке выступит во второй половине первого полуфинала 14 мая.

Песня Австралии на Евровидение 2019: Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) – Zero Gravity

Биография Кейт Миллер-Хейдке

Сейчас Кейт Миллер-Хейдке 37 лет. Ее карьера началась в 2000 году, когда она пела с разными группами в пабах и барах Брисбана.

Уже через два года Кейт попробовала себя как сольная исполнительница.

В 2004 году вышел ее первый альбом Telegram, который певица самостоятельно продюсировала. Однако он не принес ей популярности.

Второй альбом – Curiouser (2008) – был более успешным и даже задержался на второй строчке австралийского альбомного чарта.

За это время Кейт Миллер-Хейдке также попробовала себя как актриса и автор песен. Она получала престижные премии за слова к собственным песням, выступала в операх Сиднея и других городов Австралии.

В этом году Кейт решила попробовать свои силы в первом открытом нацотборе Австралии с песней Zero Gravity.

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Напомним, MARUV не станет участником Евровидения 2019 от Украины, потому что стороны не пришли к согласию относительно соглашения об участии Анны Корсун в конкурсе.

Фото: Kate Miller-Heidke