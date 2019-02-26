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BANG! Иван Дорн повторил танец MARUV на отборе на Евровидение 2019

Певец и продюсер Иван Дорн в поддержку MARUV станцевал под песню Siren Song.

BANG! Иван Дорн повторил танец MARUV на отборе на Евровидение 2019

Иван Дорн станцевал под песню Siren Song в поддержку победительницы нацотбора на Евровидение MARUV, которая отказалась выступать на конкурсе.

На видео Дорн повторил фрагмент танца MARUV с отбора на Евровидение 2019.

Читайте: Политика на Евровидении. Что пишут мировые СМИ о ситуации с MARUV

Всего за несколько часов ролик собрал более 100 тыс. просмотров.

 

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BANG! Derjis’, Maruv!

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Напомним, MARUV не станет участником Евровидения 2019 от Украины, потому что стороны не пришли к согласию относительно соглашения об участии Анны Корсун в конкурсе.

Фото: dorn_ivan

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