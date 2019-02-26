Freedom Jazz не выступит на Евровидении 2019 от Украины. Исполнительницы уже сообщили свой отказ представителям НТКУ.

Freedom Jazz не поедет на Евровидение 2019 от Украины.

Об этом исполнительницы заявили на своей странице в Instagram.

После лишения MARUV, победительницы национального отбора на Евровидение 2019, права представлять нашу страну, шансы поехать имели именно Freedom Jazz, которые финишировали вторыми.

Впрочем, группа решила отказать Общественному вещателю, который занимается отбором исполнителя на Евровидение от Украины.

– Только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении 2019.

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Freedom Jazz заявили, что в настоящее время имеют другие планы, среди которых подписание контракта с европейским промоутером и концертная деятельность.

– Сейчас наш Cupidon летит дальше, – написали девушки.

Напомним, 25 февраля стало известно, что MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины, потому что стороны не сошлись в соглашении об участии Анны Корсун в конкурсе.

Фото: Eurovison