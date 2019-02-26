В иностранных СМИ отреагировали на решение о том, что победительница национального отбора на Евровидение 2019 от Украины MARUV не будет выступать на песенном конкурсе.

В иностранных СМИ считают, что решение о недопуске певицы MARUV на Евровидение 2019 является свидетельством того, что национальный отбор стал слишком политизированным.

В The Washington Post считают, что политика становится частью Евровидения уже не впервые. Подобное произошло, когда Украина не допустила российскую певицу на Евровидение, когда конкурс проводился в Киеве.

– В 2009 году Европейский Союз Радиовещания отказался от грузинского слогана We do not wanna put in, который считали явной критикой президента РФ Владимира Путина, – пишет The Washington Post.

Читайте: MARUV не едет на Евровидение 2019: как изменились ставки букмекеров

Некоторые издания, например, The Independent пытаются понять причину, по которой певицу не пустили на конкурс.

Журналисты пишут о том, что MARUV не поехала на конкурс, поскольку от нее требовали отказаться от концертов в России.

Немецкий канал ARD опубликовал большой материал, в котором критиковал то, насколько привязанным к политике стал песенный конкурс.

– Конкурс Евровидение в 2019 году настолько политизирован, насколько он никогда не был. Жертвой политических страстей стала украинская певица Maruv, которая хотела выступить на шоу от Украины с песней Siren Song, – говорится в материале.

Даже несмотря на негативное отношение к решению НОТУ касательно MARUV канал не исключает, что такая ситуация могла быть частью гибридной войны России.

К слову, нового представителя Украины на Евровидении 2019 будут выбирать среди всех финалистов нацотбора.