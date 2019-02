В иностранных СМИ считают, что решение о недопуске певицы MARUV на Евровидение 2019 является свидетельством того, что национальный отбор стал слишком политизированным.

В The Washington Post считают, что политика становится частью Евровидения уже не впервые. Подобное произошло, когда Украина не допустила российскую певицу на Евровидение, когда конкурс проводился в Киеве.

– В 2009 году Европейский Союз Радиовещания отказался от грузинского слогана We do not wanna put in, который считали явной критикой президента РФ Владимира Путина, – пишет The Washington Post.