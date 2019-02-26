14 марта в прокат выходит экранизация бестселлера о реальной истории наркозависимого подростка. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениеми.

Чем больше я употребляю, тем больше делаю вещей, за которые потом стыдно, поэтому я употребляю еще, чтобы забыть.

Сюжет

Фильм Хороший мальчик рассказывает драматическую историю подростка Ника Шеффа, который подсел на тяжелые наркотики, и его отца Дэвида, пытающегося помочь сыну “соскочить с иглы”.

Такой синопсис не цеплял бы внимание зрителя, если бы хорошего мальчика не сыграл Тимоти Шаламе – молодая звезда серьезного кино, прославившийся благодаря прошлогоднему Зови меня своим именем. К тому же, история эта вполне реальна. В основу сценария легли книги отца и сына Шеффов, в которых каждый из них описал самый тяжелый период своей жизни.

А началось все с того, что журналист Дэвид Шефф однажды с ужасом понял, что его сын стал наркоманом. Он потратил годы в борьбе за жизнь Ника, и за его тяжелым опытом поражений и побед на пути к исцелению сына нам предлагают наблюдать создатели фильма Хороший мальчик.

Режиссер

Снял ленту Феликс ван Грунинген, ранее отличившийся драмой Разорванный круг о паре, переживающей серьезную болезнь дочери. Фильм Хороший мальчик он изложил в непоследовательной манере постоянных флэшбеков, когда жизнь отца и сына разделена на ключевые моменты, противопоставляющиеся друг другу.

Иногда это срабатывает на славу. Например, когда в одной сцене маленький Ник поедает блины в кафе и рассказывает папе о своих мечтах, а в следующий момент, в том же кафе мы видим ссору уже 18-летнего наркомана, который упрекает отца за то, что тот не хочет его принять таким, какой он есть, и просит пару сотен баксов на “выздоровление”.

Попробовав, я почувствовал себя счастливее и не смог остановиться.

Хотя чаще такой подход не дает полностью погрузиться в историю, и зрителям довольно трудно проследить всю сюжетную канву. Поэтому фильм Хороший мальчик становится калейдоскопом моментов из жизни главных героев. Похоже, Феликс ван Грунинген и соавтор сценария Люк Дэвис не смогли уместить немалую историю в два часа хронометража.

Кстати, Люк Дэвис сам является бывшим наркоманом, который победил героиновую зависимость и описал свой опыт в романе Кэнди, который позже превратился в фильм с Хитом Леджером и Эбби Корниш.

Актеры

Главную роль, молодого наркомана Ника, исполнил Тимоти Шаламе. И пусть он не дотягивает до Хита Леджера, но парень явно старался. Для этой роли Тимоти сбросил более 10 килограмм и занимался с врачом, чтобы умело изображать поведение наркозависимого.

Однако его персонаж переполнен не столько муками ломки, сколько подростковыми проблемами и сложностью взаимоотношений в семье. Он растет с отцом, который после развода получил права опеки и теперь пытается во что бы то ни стало сделать жизнь сына идеальной. Школа, колледж, спорт – все это должно было стать его реальностью, а взамен остается только отцовской мечтой.

Я думал, ты иногда куришь травку, а ты в это время пробовал все наркотики, которые только существуют.

Отца сыграл Стив Карелл, который иногда очень метко отходит от собственного амплуа комедийного актера и снимается в важных картинах.

И если в недавней ленте Власть ему все равно достался комический персонаж, то в фильме Хороший мальчик актер выдал действительно крутую драматическую игру. Его страданиям и отчаянию от собственного бессилия веришь. Не удивлюсь, если за эту роль он получит номинацию на следующем Оскаре.

Впечатления

Фильм Хороший мальчик вышел пугающе откровенной и реалистичной драмой на тему наркомании. Он сполна дает почувствовать ужасную судьбу людей, страдающих от этой заразы, причем как самих зависимых, так и их близких.

Сложно жить, когда оплакиваешь живого.

Лента Феликса ван Грунингена демонстрирует не только непостижимость мотивов парня начать принимать, но и те изменения состояний, которые он переживает на пути к финальному кайфу от крайне опасного кристаллического метамфетамина.

При этом реальная история семьи Шеффов не дает ответа на вопрос, как упредить подобный ужас, ведь отец и сын были в хороших дружеских отношениях. Зато бесчисленные попытки Дэвида вылечить сына показывают, что никогда не стоит терять двух вещей: надежды и любви.

Сюжет: 7/10

Режиссер: 7/10

Актеры: 8/10

Впечатления: 7/10

Общая оценка: 7,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: IMDB

Видео: Amazon Studios