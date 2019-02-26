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Как MARUV попала на нацотбор Евровидения 2019 – заявление СТБ

Певица MARUV попала в список полуфиналистов национального отбора на Евровидение 2019 по согласованию с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ).

MARUV

В этом году поступило 860 песен, из которых был сформирован приоритетный список и выбраны 16 полуфиналистов, говорится в заявлении телеканала СТБ, который четыре года проводит нацотбор на Евровидение.

Отмечается, что накануне жеребьевки TAYANNA отказалась от участия в нацотборе Евровидения 2019, поэтому пришлось срочно согласовывать замену.

– Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки также согласовал представитель НОТУ, – говорится в сообщении.

В то же время в СТБ отмечают, что в правилах проведения национального отбора на Евровидение нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции артиста, его гастролей в РФ, и ситуация с неподписанием соглашения с MARUV является сигналом о том, что нужно менять правила отбора.

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Кто поедет на Евровидение 2019 от Украины, теперь зависит исключительно от решения Общественного вещателя, говорят в СТБ и размышляют над тем, есть ли смысл в дальнейшем участвовать в проведении отбора.

– СТБ готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосование и направить их на благотворительность, – говорится в заявлении.

Напомним, MARUV не станет участником Евровидения 2019 от Украины, потому что стороны не пришли к согласию относительно соглашения об участии Анны Корсун в конкурсе.

ФотоMARUV

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