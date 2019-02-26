PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Евровидение 2019: переговоры с KAZKA продолжаются, участие Украины под вопросом

В Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) допускают, что Украина может отказаться от участия в конкурсе Евровидение 2019.

KAZKA

Сейчас ведутся переговоры с KAZKA относительно участия в Евровидении 2019, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова в комментарии Громадському.

– Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации – это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено, – сказала она.

Кольцова отметила, что к 8-10 марта Украина должна представить организаторам конкурса номер с раскадровками.

Однако она допускает, что в этом году от Украины возможно никто не поедет на Евровидение 2019.

Читайте: MARUV не едет на Евровидение 2019: как изменились ставки букмекеров

Напомним, 25 февраля стало известно, что MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины, потому что стороны не сошлись в соглашении об участии Анны Корсун в конкурсе. А сегодня Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении 2019.

Фото: kazka.band

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

KAZKA отправляется в промо-тур перед Евровидением 2019
Cupidon летит дальше: Freedom Jazz не поедут на Евровидение
Австралию на Евровидении 2019 представит Кейт Миллер-Хейдке
Как MARUV попала на нацотбор Евровидения 2019 – заявление СТБ
BANG! Иван Дорн повторил танец MARUV на отборе на Евровидение 2019
Политика на Евровидении. Что пишут мировые СМИ о ситуации с MARUV
MARUV не едет на Евровидение 2019: как изменились букмекерские ставки
Евровидение 2019: как будут выбирать представителя Украины
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка