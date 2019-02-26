В Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) допускают, что Украина может отказаться от участия в конкурсе Евровидение 2019.

Сейчас ведутся переговоры с KAZKA относительно участия в Евровидении 2019, заявила член правления НОТУ Александра Кольцова в комментарии Громадському.

– Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации – это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено, – сказала она.

Кольцова отметила, что к 8-10 марта Украина должна представить организаторам конкурса номер с раскадровками.

Однако она допускает, что в этом году от Украины возможно никто не поедет на Евровидение 2019.

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Напомним, 25 февраля стало известно, что MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины, потому что стороны не сошлись в соглашении об участии Анны Корсун в конкурсе. А сегодня Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении 2019.

Фото: kazka.band