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Евровидение 2019: как будут выбирать представителя Украины

Представителя Украины на Евровидении 2019 будут выбирать среди всех финалистов национального отбора.

евровидение 2019

Представителя Украины на Евровидении 2019 будут выбирать среди всех финалистов национального отбора, рассказала член правление Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова, передает Громадське.

По ее словам, сначала НОТУ проведет консультации с Европейским вещательным союзом относительно политизации процесса отбора, а также с юристами.

Если будет принято решение продолжать участвовать как вещатель, тогда НОТУ будет общаться с менеджментом артистов.

По результату всех переговоров будет принято окончательное решение.

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Кольцова рассказала, что представителю Украины предложат подписать такой же договор, как и певице MARUV.

Она добавила, что нынешний договор отличается от прошлогоднего только пунктом о запрете гастролей в РФ. Остальные условия являются стандартными пунктами из правил конкурса.

Напомним, победительница нацотбора MARUV не поедет на Евровидение 2019 от Украины, потому что стороны не пришли к согласию относительно соглашения об участии Анны Корсун в конкурсе.

Фото: suspilne.media

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