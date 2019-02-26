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Звезда Свингеров или Кардашьян: кто эротичней в платье от украинского бренда

Украинская актриса Анна Саливанчук и Кортни Кардашьян оделись в одинаковые платья от украинского дизайнера.

Звезда Свингеров или Кардашьян: кто эротичней в платье от украинского бренда

Украинская актриса Анна Саливанчук для выхода в свет выбрала прозрачное платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Актриса продемонстрировала шикарную фигуру и откровеннный наряд на премьере фильма Свингеры.

В свою очередь на втором конце мира в таком же платье устроила фотосессию Кортни Кардашьян.

Кортни на фото позирует со своими сестрами: Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян.

 

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Smile for the camera

Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Факты ICTV предлагают оценить кому из девушек платье больше к лицу.

Читайте: Гага в колье за $30 млн, Билли Портер в платье: удивительные наряды на Оскар 2019

Ранее Факты ICTV писали, что Кендалл Дженнер проявилась на вечеринке в честь премии Оскар 2019 в провокационном платье.

Фото: kourtneykardashann_salivanchuk_fan_page

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