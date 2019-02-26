Украинская актриса Анна Саливанчук и Кортни Кардашьян оделись в одинаковые платья от украинского дизайнера.
Украинская актриса Анна Саливанчук для выхода в свет выбрала прозрачное платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.
Актриса продемонстрировала шикарную фигуру и откровеннный наряд на премьере фильма Свингеры.
В свою очередь на втором конце мира в таком же платье устроила фотосессию Кортни Кардашьян.
Кортни на фото позирует со своими сестрами: Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян.
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Факты ICTV предлагают оценить кому из девушек платье больше к лицу.
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Ранее Факты ICTV писали, что Кендалл Дженнер проявилась на вечеринке в честь премии Оскар 2019 в провокационном платье.