Украинская актриса Анна Саливанчук и Кортни Кардашьян оделись в одинаковые платья от украинского дизайнера.

Украинская актриса Анна Саливанчук для выхода в свет выбрала прозрачное платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Актриса продемонстрировала шикарную фигуру и откровеннный наряд на премьере фильма Свингеры.

В свою очередь на втором конце мира в таком же платье устроила фотосессию Кортни Кардашьян.

Кортни на фото позирует со своими сестрами: Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Smile for the camera Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 25 Фев 2019 в 6:31 PST

Факты ICTV предлагают оценить кому из девушек платье больше к лицу.

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Ранее Факты ICTV писали, что Кендалл Дженнер проявилась на вечеринке в честь премии Оскар 2019 в провокационном платье.

Фото: kourtneykardash, ann_salivanchuk_fan_page