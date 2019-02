2019 год ознаменовался скандалом вокруг участия Украины в Евровидении. Многие участники отказались представлять страну после дисквалификации победителя отбора MARUV, а вскоре прозвучало “Украина не будет принимать участие в конкурсе!”. Хронология событий, а также мнения о том, почему так произошло – в материале Фактов ICTV.

В этом году национальный отбор на Евровидение 2019 сопровождала череда скандалов. Это привело к тому, что наша страна в этом году не будет участвовать в международном конкурсе. Как так случилось?

Это второй в истории нашей страны случай, когда Украина отказывается от поездки на Евровидение. Первый раз это произошло в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, так как Украине было не до конкурса.

Гастроли в РФ

В 2019 году нацотбор на Евровидение оказался очень скандальным. Сначала отказ от участия в конкурсе фаворитки Tayanna, потом всплыли факты о гастролях украинских артистов в РФ, а в довершение скандал с песней и лишение победителя отбора MARUV возможности представлять нашу страну на международном конкурсе.

Все началось с Tayanna. Певица на удивление всем отказалась от участия в нацотборе. Она объяснила свое решение тем, что хочет больше сосредоточиться на записи нового альбома и подготовке сольного концерта.

По ее словам, есть артисты, которые не попали на нацотбор на Евровидение, но “которым билет в Израиль нужнее”.

Потом разгорелся настоящий скандал вокруг гастролей участников отбора в РФ. Накануне конкурса MARUV анонсировала сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Поклонников возмутило решение певицы выступать в стране-агрессоре.

– Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то оружием, а кто-то музыкой, – рассказала MARUV.

Потом в ситуацию с концертами в России попали еще одни финалисты нацотбора группа YUKO.

– Мы выступали у меня дома, я гражданка РФ. Я недавно получила вид на жительство в Украине. Живу в Украине 7 лет, – добавила солистка группы Юлия.

После последовал скандал с дуэтом ANNA MARIA. Они не смогли в эфире программы PRIME: Скрипiн ответить на вопрос о том, кому принадлежит Крым. Сестры заявили, что Крым – это их родина.

Финалистки нацотбора отказались отвечать на вопрос об оккупации Крыма.

– На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы, – сказали сестры.

Сами девушки родились в Крыму, а их родители до сих пор проживают там. Мама близняшек даже занимает высокую политическую должность в аннексированном Россией Крыму, а именно “заместителя главы” “Совета министров Республики Крым”. Также их мама получила медаль РФ “За возвращение Крыма”.

Позже они уже в финале нацотбора на Евровидение 2019 прокомментировали скандальное интервью.

– Последнюю неделю ощущаем на себе столько негатива … Обсуждают не нас как певиц, а наших родителей. Говорят, что Украина идет в Европу, а мы себя почувствовали как в 30-е годы, когда нас заставляют отказаться от родителей. Мы сделали свой выбор, а они свой. Но все равно они наши родители. Мы их любим и уважаем. Если бы нас попросили выбрать конкурс или родителей, мы бы выбрали родителей. Мы украинские певицы и родились в Крыму. Мы не нарушали законов и не сделали ничего плохого. Мы не давали концертов в РФ. Мы надеемся, что страна сегодня сделает свой выбор. Мы любим Украину! – сказали они.

Скандал с MARUV

После того, как на нацотборе победу одержала MARUV, корнем стал вопрос ее гастролей в России. В итоге певица решила отказаться от выступлений в России, чтобы иметь возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе.

– Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе, – заявила она.

На это заявление певицы вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил следующее:

– Отмена концертов в России не исключит информационные риски для Украины.

Однако кроме вопроса с гастролями в РФ на пути участия MARUV в песенном конкурсе стало другое препятствие. Дело в том, что песня MARUV под названием Siren Song лицензирована российским лейблом Warner Music Russia. А это значило бы, что Россия могла бы заработать на выступлении MARUV на Евровидение 2019.

Поэтому в НОТУ заявили, что певица должна передать права на песню.

– Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав, – сказала член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк.

В связи с тем, что стороны не пришли к согласию относительно соглашения об участии Анны Корсун (MARUV) в конкурсе, победительница нацотбора не будет представлять Украину на Евровидении 2019.

Позже MARUV прокомментировала это решение:

– Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене.

Позже всплыли детали о том, что участник прошлого года MELOVIN подписывал с НОТУ договор, который сильно отличается о того, с чем предлагают согласиться нынешним конкурсантам. Об этом сообщила менеджер исполнителя Светлана Панкова.

По ее словам, их не обязывали присутствовать ни на каких мероприятиях, организованных компанией. В договоре не были прописаны штрафы.

– Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали, каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить, — написала она.

Реакция организаторов

Продюсер песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд заявил, что политические взгляды исполнителей не играют для них никакой роли. В нем оценивают исключительно хореографию, музыку, голоса и идеи артистов.

Он также обсудил ситуацию, которая сложилась вокруг певицы MARUV в Украине, с организаторами, но их позиция не изменилась.

– Мы планируем продолжать наслаждаться музыкой и искусством удивительной страны Украины, – подытожил Йон Ола Санд.

Реакция Украины

Украинский артист Алексей Потапенко поддержал MARUV, зачитав рэп. Осторожно – нецензурная лексика!

Ведущий Нацотбора на Евровидение 2019 Сергей Притула тоже не остался в стороне и прокомментировал ситуацию, отметив, что правила участия в конкурсе от Украины нужно было четко прописывать заранее.

А вот вице-премьер по гумвопросам Вячеслав Кириленко назвал ситуацию нормальной и предложил “идеологический водораздел артистов”.

– Когда на экране будут транслировать клип, на экране должна появиться надпись, что он выступает в России. Веселит россиян. Пока они убивают.

Певец и продюсер Иван Дорн в поддержку MARUV станцевал под песню Siren Song.

Что же касается самих украинцев, то они разделились на два лагеря. Одни отправляют певицу строить дальнейшую карьеру в РФ, другие критикуют конкурсы, результаты которых могут изменить чиновники.

Поклонники певицы даже создали в ее поддержку петицию. Документ адресован организаторам песенного конкурса Евровидение – Европейскому вещательному союзу.

Петиция была создана вечером 25 февраля. На текущий момент он собрал больше 17 тысяч подписей.

Реакция мира

В иностранных СМИ считают, что решение о недопуске певицы MARUV на Евровидение 2019 является свидетельством того, что национальный отбор стал слишком политизированным.

В The Washington Post считают, что политика становится частью Евровидения уже не впервые. Подобное произошло, когда Украина не допустила российскую певицу на Евровидение, когда конкурс проводился в Киеве.

– В 2009 году Европейский Союз Радиовещания отказался от грузинского слогана We do not wanna put in, который считали явной критикой президента РФ Владимира Путина, – пишет The Washington Post.

Немецкий канал ARD опубликовал большой материал, в котором критиковал то, насколько привязанным к политике стал песенный конкурс.

– Конкурс Евровидение в 2019 году настолько политизирован, насколько он никогда не был. Жертвой политических страстей стала украинская певица Maruv, которая хотела выступить на шоу от Украины с песней Siren Song, – говорится в материале.

Даже несмотря на негативное отношение к решению НОТУ касательно MARUV канал не исключает, что такая ситуация могла быть частью гибридной войны России.

Стоит добавить и об изменении ставок букмекеров. После победы MARUV на нацотборе они подняли Украину на 10 позиций в рейтинге – с 14 места на 4. Сейчас же Украину вообще сняли с рейтингов ставок букмекеров.

Отказ Freedom Jazz и KAZKA

По правилам нацотбора на Евровидение 2019, возможность представлять страну на международном конкурсе должна была перейти ко второму месту, а именно к Freedom Jazz. Но и тут произошла заминка.

Группа решила отказать Общественному вещателю, который занимается отбором исполнителя на Евровидение от Украины. Среди аргументов они назвали другие планы, среди которых подписание контракта с европейским промоутером и концертная деятельность.

– Сейчас наш Cupidon летит дальше, – заявили девушки.

После отказа Freedom Jazz нет поспешили сказать и обладатели третьего места на нацотоборе группа KAZKA.

– Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор.

При этом исполнители заявили, что готовы выступить за Украину на следующем конкурсе, если победят в нацотборе.

Финалисты национального отбора Евровидения группа Brunettes Shoot Blondes, которые заняли четвертое место на нацотборе, и вовсе отказались еще до предложения НСТУ.

– Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение на счет участия в Евровидении 2019, мы его отклоним, – написали Brunettes Shoot Blondes.

Скандалы вокруг нацотбора и массовый отказ финалистов – все это привело к тому, что Украина не будет участвовать в Евровидение 2019.

Вячеслав Кириленко назвал нелогичным решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины отказаться от участия в Евровидение 2019. При этом, он призвал уважать решение НОТУ.

– Я считаю нелогичным отказываться от участия в конкурсе, но решение Общественного вещателя нужно уважать. Я считаю, что это не самый лучший выход, я считаю, что еще было и время, и инструменты для того, чтобы выбрать представителя, – сказал он.

Правила нацотбора на Евровидение

В связи с разыгравшимся баталиями сайте Общественного обнародовали список требований в договоре, который заключается с представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение:

воздержаться от непредусмотренных сценарием жестов и выражений во время видеосъемки и пребывания на сцене;

участвовать в определенных организатором мероприятиях (репетициях, интервью, съемках и т.д.);

не рассказывать о подготовке к Евровидению без предварительного согласования;

не допускать высказываний, которые могут быть использованы в политическом аспекте;

не допускать высказываний, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины и ее безопасность;

не выступать в РФ после подписания договора и еще три месяца после Евровидения;

подготовить документы для въезда в страну, в которой пройдет Евровидение;

расходы, связанные с Евровидением, взять на себя;

передать права на конкурсную песню и материалы, используемые в связи с Евровидением;

уплатить штраф в случае нарушения одного из пунктов, или при причинении материального ущерба.

К слову, из-за отказа уже трех исполнителей от участия в Евровидении 2019 от Украины, в сети появились новые мемы.