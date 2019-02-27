Экс-участник группы DZIDZIO, DJ, саунд-продюсер и актер Julik (Назар Гук) заявил о начале певческой карьеры. За три месяца артист презентовал линейку двух лирически-романтических песен – Та яку люблю и Щастя. Какие сложности ждали артиста в сольном плавании, в материале Фактов ICTV.

Эксклюзивно для Фактов ICTV экс-участник группы DZIDZIO Julik (Назар Гук) рассказал, с какими трудностями столкнулся в сольной карьере, и что было сложнее всего побороть.

– Прежде чем петь, я очень долго взвешивал все “за” и “против”. В Украине и в мире множество замечательных исполнителей, которые своим голосом и харизмой завоевывают огромные армии фанатов! Никогда в жизни не учился вокалу, обожал петь, помню что именно клавиши и пение в детстве давали мне возможность хорошо зарабатывать, играя на свадьбах. Также немалый период был на бэк-вокале у DZIDZIO и при создании аранжировки для украинских артистов, – вспоминает Julik.

Сейчас ему 29 лет, а еще 11 лет назад юный и амбициозный Назар Гук вернулся в Украину после учебы в консерватории Италии. Все для него было совсем другим, а круг общения был крайне малым.

Именно тогда на творческом пути артиста появился его нынешний кум Орест Галицкий (Лярмур, гитарист группы DZIDZIO. – Ред.). Именно он и познакомил Юлика с Михаилом Фомой (DZIDZIO).

Карьера клавишника стремительно развивалась и набирала обороты, за короткий промежуток времени коллектив получил бешеную популярность. Постоянные гастроли, недостаток сна и зона комфорта подтолкнули певца к изменениям в жизни.

– В 2012 году я ушел из группы, чтобы создавать собственный музыкальный продукт. Еще до этого у меня было много заказов на студии: создавал аранжировки, писал музыку к фильмам.

После группы DZIDZIO решил податься в диджеи, люблю осваивать новые профессии. Успешно гастролировал и гастролирую городами Украины с музыкальными сетами.

Начать профессию вокалиста меня подтолкнуло вдохновение, которое пришло в дороге. Именно за рулем я и написал строки в моих первых песен, – подчеркнул артист.

В течение трех месяцев певец презентовал поклонникам две композиции и лирик-видео. Сотни тысяч просмотров, положительный фидбэк от коллег по цеху и благодарные слова поклонников – именно это мотивировало Юлика двигаться вперед.

Однако этот путь оказался не столь легким.

– Я думал, что будет немного легче начинать сольную карьеру. Крайне трудно самостоятельно делать аранжировки и записывать вокал. Часто в силу своих убеждений нервничал, бывало сидел на студии до поздней ночи – никуда не выходил и ничего не ел. Крайнюю песню оттягивал до последнего, сведение имело с десяток вариантов. Понимаю, это только начало, но все эти маленькие нюансы – мелочи по сравнению с фидбэком, который я получаю от поклонников, – признается артист.

Теперь к насыщенному графику артиста прибавились уроки вокала и постановки сценического движения.

– Понял, что нуждаюсь в квалифицированном взгляде со стороны. Заявив “Я – певец”, теперь должен держать марку и улучшать свои вокальные данные, чтобы с каждой песней люди видели только положительные изменения.

Если я берусь за дело, то люблю делать его на отлично! Занятия не проходят даром, за короткое время я научился правильно дышать, стал чаще обращать внимание на примитивные ошибки, которые допускал ранее, – отметил Julik.

Сейчас артист работает над новыми музыкальными произведениями, которые будут кардинально отличаться от предыдущих.

– Я прилагаю все усилия, чтобы все, кто слушают мою музыку, каждый раз удивлялись и наслаждались.

Третий и четвертый треки уже написаны, сейчас завершаю работу над аранжировкой. Это будет совсем другой стиль и манера подачи вокала. Надеюсь, поклонникам понравится!

Весна – пора перезагрузки после зимней спячки (Смеется. – Ред.). Иногда сам удивляюсь, как так получается, – добавил музыкант.

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