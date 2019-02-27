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KAZKA не поедет на Евровидение 2019

KAZKA не поедет на Евровидение 2019 от Украины. Впрочем, группа выразила готовность принять участие в конкурсе в следующем году.

KAZKA не поедет на Евровидение 2019

KAZKA отвергла предложение НСТУ о своем участии в Евровидении 2019 от Украины.

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