К коллективу Дизель шоу, который возвращается к концертной деятельности, присоединилась актриса Маруся Грицук из Беларуси.
Об участии КВН-щицы и телеведущей из Беларуси Маруси Грицук в концертах сообщается на странице Дизель шоу в Instagram.
– Увидела знакомые лица КВН-щиков на афише в Минске и стала мечтать поучаствовать в Дизель Шоу. А когда меня позвали на пробы, полетела с удовольствием – подкупила возможность постоять на одной сцене с моим соотечественником, великим актером Евгением Сморигиным, – отметила Маруся Грицук.
Маруся родилась в Бресте и там же окончила Брестский технический университет, была участницей команды КВН БГУ.
Читайте: Украина и очередной кредит МВФ – номер Дизель Шоу
– Мы стремимся делать новые концерты еще ярче и разнообразнее: приглашаем актеров, работаем над актуальными шутками и музыкальными выступлениями. Но уже видим, что приглашенную актрису встречают тепло, ведь Маруся прекрасная актриса и позитивный человек, – заявил Егор Крутоголов.
Кроме того, в ближайших концертах Дизель шоу примут участие шоумен Дмитрий Танкович, актер Назар Заднепровский, певец Виктор Бронюк и группа ТіК.
К слову, в Дизель Шоу рассказали о том, какие существуют нюансы при покупке квартиры в новостройке и хрущевке.
Фото: dizelstudio