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Команду Дизель шоу пополнила актриса из Беларуси

К коллективу Дизель шоу, который возвращается к концертной деятельности, присоединилась актриса Маруся Грицук из Беларуси.

Команду Дизель шоу пополнила актриса из Беларуси

Об участии КВН-щицы и телеведущей из Беларуси Маруси Грицук в концертах сообщается на странице Дизель шоу в Instagram.

– Увидела знакомые лица КВН-щиков на афише в Минске и стала мечтать поучаствовать в Дизель Шоу. А когда меня позвали на пробы, полетела с удовольствием – подкупила возможность постоять на одной сцене с моим соотечественником, великим актером Евгением Сморигиным, – отметила Маруся Грицук.

Маруся родилась в Бресте и там же окончила Брестский технический университет, была участницей команды КВН БГУ.

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– Мы стремимся делать новые концерты еще ярче и разнообразнее: приглашаем актеров, работаем над актуальными шутками и музыкальными выступлениями. Но уже видим, что приглашенную актрису встречают тепло, ведь Маруся прекрасная актриса и позитивный человек, – заявил Егор Крутоголов.

Кроме того, в ближайших концертах Дизель шоу примут участие шоумен Дмитрий Танкович, актер Назар Заднепровский, певец Виктор Бронюк и группа ТіК.

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Команду Дизель шоу пополнила актриса из Беларуси / 5 фотографий

К слову, в Дизель Шоу рассказали о том, какие существуют нюансы при покупке квартиры в новостройке и хрущевке.

Фото: dizelstudio 

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