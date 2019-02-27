Кабинет министров принял решение об изменении правил национального отбора участника на песенный конкурс Евровидение.

Сегодня во время заседания Кабинета министров было принято решение обратиться к Госкомтелерадио и НОТУ, чтобы правила национального отбора на Евровидение были усовершенствованы, сообщают Українські новини.

По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко правила национального отбора нуждаются в совершенствовании из-за ситуации в обществе, которая сложилась во время проведения конкурса в 2019 году.

Он также предложил правительству обратиться в Верховную Раду, чтобы народные депутаты рассмотрели законопроект об особенностях гастрольной деятельности украинских исполнителей в России.

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К слову, группа KAZKA отказалась ехать на Евровидение 2019, чтобы представлять Украину на конкурсе.