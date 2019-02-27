Финалисты национального отбора Евровидения 2019 группа Brunettes Shoot Blondes заявили, что в случае предложения от НОТУ представлять Украину на международном конкурсе, они откажутся.

О том, что Brunettes Shoot Blondes не будут представлять Украину на Евровидении 2019 стало известно сегодня.

– Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение на счет участия в Евровидении 2019, мы его отклоним, – написали Brunettes Shoot Blondes.

Они отметили, что группа не побеждала в нацотборе, а значит эта поездка не их.

– Поклонников просим понять наше решение – у нас много других площадок для встречи с вами!

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Напомним, что Brunettes Shoot Blondes заняли четвертое место на отборе на Евровидение 2019, а так как Freedom Jazz (второе место) и Каzka (третье место) отказались, то предложение об участии в конкурсе скорее всего должно была поступить им.