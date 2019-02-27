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Украина отказалась от участия в Евровидении 2019

Украина отказалась принимать участие в конкурсе Евровидение 2019.

Украина отказалась от участия в Евровидении 2019

Украина отказывается от участия в Евровидение 2019, которое пройдет в Израиле.

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