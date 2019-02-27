Французская певица Ванесса Паради выпустила клип на песню Kiev, снятый в украинской столице.
Французская певица Ванесса Паради выпустила клип на песню Kiev и опубликовала своему YouTube-канале.
Песня вошла в новый альбом Паради Les Sources.
В клипе она ходит по лесу и в конце выходит на поляну, откуда видна Киево-Печерская Лавра.
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Паради поет о любви и воспоминаниях о поцелуях возлюбленного, несмотря на то, что они в прошлом.
Ранее победительница Евровидения Нетта Барзилай презентовала клип, снятый в Киеве.
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