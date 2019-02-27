Общественное обнародовало ряд требований в договоре, который заключается с представителем Украины на Евровидении.

На сайте Общественного обнародовали список требований в договоре, который заключается с представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение.

Поскольку соответствующий договор является конфиденциальным документом, то его могут обнародовать полностью, а также предоставить заранее участникам национального отбора на Евровидение.

Договор не является чем-то новым и заключается со всеми участниками Евровидения от Украины.

Общественное перечислило 10 пунктов, касающихся обязанностей украинского конкурсанта:

воздержаться от непредусмотренных сценарием жестов и выражений во время видеосъемки и пребывания на сцене;

участвовать в определенных организатором мероприятиях (репетициях, интервью, съемках и т.д.);

не рассказывать о подготовке к Евровидению без предварительного согласования;

не допускать высказываний, которые могут быть использованы в политическом аспекте;

не допускать высказываний, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины и ее безопасность;

не выступать в РФ после подписания договора и еще три месяца после Евровидения;

подготовить документы для въезда в страну, в которой пройдет Евровидение;

расходы, связанные с Евровидением, взять на себя;

передать права на конкурсную песню и материалы, используемые в связи с Евровидением;

уплатить штраф в случае нарушения одного из пунктов, или при причинении материального ущерба.

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