Общественное обнародовало ряд требований в договоре, который заключается с представителем Украины на Евровидении.
На сайте Общественного обнародовали список требований в договоре, который заключается с представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение.
Поскольку соответствующий договор является конфиденциальным документом, то его могут обнародовать полностью, а также предоставить заранее участникам национального отбора на Евровидение.
Договор не является чем-то новым и заключается со всеми участниками Евровидения от Украины.
Общественное перечислило 10 пунктов, касающихся обязанностей украинского конкурсанта:
- воздержаться от непредусмотренных сценарием жестов и выражений во время видеосъемки и пребывания на сцене;
- участвовать в определенных организатором мероприятиях (репетициях, интервью, съемках и т.д.);
- не рассказывать о подготовке к Евровидению без предварительного согласования;
- не допускать высказываний, которые могут быть использованы в политическом аспекте;
- не допускать высказываний, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины и ее безопасность;
- не выступать в РФ после подписания договора и еще три месяца после Евровидения;
- подготовить документы для въезда в страну, в которой пройдет Евровидение;
- расходы, связанные с Евровидением, взять на себя;
- передать права на конкурсную песню и материалы, используемые в связи с Евровидением;
- уплатить штраф в случае нарушения одного из пунктов, или при причинении материального ущерба.
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