Певица PAENDA стала представителем Австрии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Австрии на Евровидении 2019 стала певица PAENDA с песней Limits.

Однако песню исполнительница до сих пор не представила публике.

Обещают представит на пресс-конференции 8 марта.

Кстати, выбрать представителя на Евровидение 2019 от страны должен был руководитель отдела развлечений австрийской телекомпании ORF Эдгар Бохм.

Биография PAENDA

В возрасте 14 лет PAENDA написала свои первые песни, а также научилась играть на гитаре и фортепиано, чтобы исполнять их.

Когда выяснилось, что музыка для нее не просто страстное хобби, она переехала в Вену, чтобы изучать джаз.

У девушки было несколько музыкальных проектов, пока она не начала собственный в 2015 году.

Ее первые синглы Waves and Good Girl привлекли внимание, а дебютный альбом Evolution был принят с большим энтузиазмом.

Второй альбом, под названием Evolution II, выйдет 26 апреля.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

По результатам жеребьевки стран-участниц, Австрия будет выступать во втором полуфинале.

Фото: PÆNDA