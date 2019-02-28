PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Австрию на Евровидении 2019 представит PAENDA

Певица PAENDA стала представителем Австрии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

PAENDA Австрия Евровидение 2019

Представителем Австрии на Евровидении 2019 стала певица PAENDA с песней Limits.

Однако песню исполнительница до сих пор не представила публике.

Обещают представит на пресс-конференции 8 марта.

Кстати, выбрать представителя на Евровидение 2019 от страны должен был руководитель отдела развлечений австрийской телекомпании ORF Эдгар Бохм.

Читайте: Евровидение 2019 без Украины: кто виноват и нужен ли новый закон О Евровидении, конкурентах и успехе: эксклюзивное интервью Brunettes Shoot Blondes Венгрия заменила финалиста отбора на Евровидение 2019 из-за плагиата

Биография PAENDA

В возрасте 14 лет PAENDA написала свои первые песни, а также научилась играть на гитаре и фортепиано, чтобы исполнять их.

Когда выяснилось, что музыка для нее не просто страстное хобби, она переехала в Вену, чтобы изучать джаз.

У девушки было несколько музыкальных проектов, пока она не начала собственный в 2015 году.

Ее первые синглы Waves and Good Girl привлекли внимание, а дебютный альбом Evolution был принят с большим энтузиазмом.

Второй альбом, под названием Evolution II, выйдет 26 апреля.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

По результатам жеребьевки стран-участниц, Австрия будет выступать во втором полуфинале.

Фото: PÆNDA

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бельгию на Евровидении 2019 представит Элиот Вассамийе
Евровидение 2019 без Украины: кто виноват и нужен ли новый закон
Bang! О двойных стандартах и скандале с MARUV на Евровидении
С Сумской и Роговцевой. Винник представил клип Роксолана
Как группа ANNA MARIA попала на отбор на Евровидение 2019 – ответ НОТУ
Контракт был готов заранее: как проходили переговоры MARUV и НОТУ
Евровидение без Украины: НОТУ признает свою вину
Отказ Украины от Евровидения 2019: будут ли штрафы
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка