Певица PAENDA стала представителем Австрии на песенном конкурсе Евровидение 2019.
Представителем Австрии на Евровидении 2019 стала певица PAENDA с песней Limits.
Однако песню исполнительница до сих пор не представила публике.
Обещают представит на пресс-конференции 8 марта.
Кстати, выбрать представителя на Евровидение 2019 от страны должен был руководитель отдела развлечений австрийской телекомпании ORF Эдгар Бохм.Читайте: Евровидение 2019 без Украины: кто виноват и нужен ли новый закон О Евровидении, конкурентах и успехе: эксклюзивное интервью Brunettes Shoot Blondes Венгрия заменила финалиста отбора на Евровидение 2019 из-за плагиата
Биография PAENDA
В возрасте 14 лет PAENDA написала свои первые песни, а также научилась играть на гитаре и фортепиано, чтобы исполнять их.
Когда выяснилось, что музыка для нее не просто страстное хобби, она переехала в Вену, чтобы изучать джаз.
У девушки было несколько музыкальных проектов, пока она не начала собственный в 2015 году.
Ее первые синглы Waves and Good Girl привлекли внимание, а дебютный альбом Evolution был принят с большим энтузиазмом.
Второй альбом, под названием Evolution II, выйдет 26 апреля.
Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.
По результатам жеребьевки стран-участниц, Австрия будет выступать во втором полуфинале.
Фото: PÆNDA