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Бельгию на Евровидении 2019 представит Элиот Вассамийе

Певец Элиот Вассамийе будет представлять Бельгию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Бельгию на Евровидении 2019 представит Элиот Вассамийе

Представителем Бельгии на Евровидении 2019 станет Элиот Вассамийе с песней Wake Up.

Его песня написана Пьером Дюмуленом, который ранее написал City Lights для певицы Бланш. С ней она в 2017 году заняла 4 место в конкурсе Евровидение.

Песня Бельгии на Евровидение 2019: Элиот Вассамийе (Eliot Vassamillet) – Wake Up

Биография Элиота Вассамийе

Элиот Вассамийе – юный участник Евровидения, он родился в 2000 году и сейчас ему всего лишь 18 лет.

Он получил известность благодаря телепередачи The Voice Belgique, в которой он принял участие в 2018 году.  Глубину его голоса оценили телезрители еще на этапе прослушивания. Тогда его заметил известный музыкант Пьер Дюмульен, лидер бельгийской группы Roscoe.

В настоящее время строит сольную музыкальную карьеру.

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К слову, 19-летний парень в женском образе Билал Хассани представит Францию на Евровидении 2019.

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