Певец Элиот Вассамийе будет представлять Бельгию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Бельгии на Евровидении 2019 станет Элиот Вассамийе с песней Wake Up.

Его песня написана Пьером Дюмуленом, который ранее написал City Lights для певицы Бланш. С ней она в 2017 году заняла 4 место в конкурсе Евровидение.

Песня Бельгии на Евровидение 2019: Элиот Вассамийе (Eliot Vassamillet) – Wake Up

Биография Элиота Вассамийе

Элиот Вассамийе – юный участник Евровидения, он родился в 2000 году и сейчас ему всего лишь 18 лет.

Он получил известность благодаря телепередачи The Voice Belgique, в которой он принял участие в 2018 году. Глубину его голоса оценили телезрители еще на этапе прослушивания. Тогда его заметил известный музыкант Пьер Дюмульен, лидер бельгийской группы Roscoe.

В настоящее время строит сольную музыкальную карьеру.

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К слову, 19-летний парень в женском образе Билал Хассани представит Францию на Евровидении 2019.