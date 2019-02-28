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Будет ли Украина голосовать на Евровидении 2019

Смогут ли украинцы голосовать на Евровидении 2019 после отказа в участии в европейском песенном конкурсе – читайте в материале Фактов ICTV.

Евровидение 2019

Национальная общественная телерадиокомпания Украины будет транслировать Евровидение 2019, однако украинцы не смогут проголосовать за своих фаворитов, сообщила глава украинской делегации Оксана Скибинская на пресс-конференции.

– Украина не будет представлять своего участника, соответственно голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, – сказала Скибинская.

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Напомним, победитель национального отбора певица MARUV отказалась от участия в европейском песенном конкурсе, потому что ее не устроили условия Национальной общественной телекомпании Украины.

Представить нашу страну предложили Freedom Jazz и KAZKA, однако группы также отказались от участия.

Позже Украина отказалась от участия в Евровидении 2019.

ФотоEurovision Song Contest

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