Смогут ли украинцы голосовать на Евровидении 2019 после отказа в участии в европейском песенном конкурсе – читайте в материале Фактов ICTV.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины будет транслировать Евровидение 2019, однако украинцы не смогут проголосовать за своих фаворитов, сообщила глава украинской делегации Оксана Скибинская на пресс-конференции.

– Украина не будет представлять своего участника, соответственно голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, – сказала Скибинская.

Напомним, победитель национального отбора певица MARUV отказалась от участия в европейском песенном конкурсе, потому что ее не устроили условия Национальной общественной телекомпании Украины.

Представить нашу страну предложили Freedom Jazz и KAZKA, однако группы также отказались от участия.

Позже Украина отказалась от участия в Евровидении 2019.

Фото: Eurovision Song Contest