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Где смотреть трансляцию Евровидение 2019

Украина будет транслировать песенный конкурс Евровидение 2019, который пройдет в Тель-Авиве (Израиль).

Где смотреть трансляцию Евровидение 2019

Несмотря на отказ Украины от участия в Евровидение 2019, трансляция конкурса все же будет, сообщили на пресс-конференции НОТУ.

Транслировать Евровидение 2019 в Тель-Авиве будет телеканал UA:Перший.

Читайте: Украина не едет на Евровидение 2019: ЕВС отреагировал на решение

Ранее Факты ICTV писали, Украина может отказаться от участия в Евровидении 2020.

Фото: eurovision

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