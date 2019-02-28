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Михаил Жванецкий получил орден от Путина

Уроженца Одессы, известного писателя-сатирика, народного артиста Украины и РФ Михаила Жванецкого Владимир Путин наградил орденом За заслуги перед Отечеством III степени.

Михайло Жванецький

Указ президента России о награждении Михаила Жванецкого опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации.

– За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом За заслуги перед Отечеством III степени Жванецкого Михаила, город Москва, – говорится в указе.

Стоит напомнить, что Михаил Жванецкий с первых дней поддерживал Майдан и говорил, что россияне просто завидуют украинцам.

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Кстати, 16 марта запланирован концерт Жванецкого в Октябрьском дворце в Киеве, а 21 марта – в Одессе.

Бывший предводитель Правого сектора в Одесской области Сергей Стерненко в Facebook назвал это награждение кремлевской провокацией и угрожает устроить акцию протеста во время концертов Михаила Жванецкого.

Более того, он считает, что Жванецкий должен публично отказаться от награды “с объяснениями, что агрессия России против Украины неприемлема”.

ФотоМихаил Жванецкий

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