Британский певец Эд Ширан тайно женился на подруге детства Черри Сиборн.

Эд Ширан тайно женился перед Рождеством на своей подруге Черри Сиборн, сообщает The Sun.

Свадьба прошла в английском графстве Суффолк. На ней было около 40 человек.

– Эд женился за несколько дней до Рождества, церемония прошла тихо, на ней присутствовали лишь его давние школьные друзья, члены семьи и священник , – рассказал друг певца.

А уже в конце лета молодожены планируют масштабное торжество в виде фестиваля, на который будут приглашены знаменитости и фанаты певца.

К слову, Эд Ширан и Черри Сиборн знакомы еще со школы. Эд уже тогда был влюблен в свою подругу.

Девушка после учебы работала консультантом в консалтинговой компании Deloitte & Touche LLP на Уолл-стрит в Нью Йорке.

Спустя много лет пара встретилась в США и в 2015 начали встречаться.

Об этом стало известно на дне рождении Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 19 Дек 2018 в 2:59 PST

К слову, известную песня Perfect Эд посвятил Черри.

Напомним, Кайли Дженнер и Эд Ширан в Forbes возглавили рейтинг самых богатых звезд.

Фото: Ed Sheeran