Британский певец Эд Ширан тайно женился на подруге детства Черри Сиборн.
Эд Ширан тайно женился перед Рождеством на своей подруге Черри Сиборн, сообщает The Sun.
Свадьба прошла в английском графстве Суффолк. На ней было около 40 человек.
– Эд женился за несколько дней до Рождества, церемония прошла тихо, на ней присутствовали лишь его давние школьные друзья, члены семьи и священник , – рассказал друг певца.
А уже в конце лета молодожены планируют масштабное торжество в виде фестиваля, на который будут приглашены знаменитости и фанаты певца.
К слову, Эд Ширан и Черри Сиборн знакомы еще со школы. Эд уже тогда был влюблен в свою подругу.Читайте: Наконец-то: Кэти Перри выходит замуж за Орландо Блума
Девушка после учебы работала консультантом в консалтинговой компании Deloitte & Touche LLP на Уолл-стрит в Нью Йорке.
Спустя много лет пара встретилась в США и в 2015 начали встречаться.
Об этом стало известно на дне рождении Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.
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К слову, известную песня Perfect Эд посвятил Черри.
Напомним, Кайли Дженнер и Эд Ширан в Forbes возглавили рейтинг самых богатых звезд.
Фото: Ed Sheeran