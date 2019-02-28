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Популярный певец Эд Ширан тайно женился

Британский певец Эд Ширан тайно женился на подруге детства Черри Сиборн.

Эд Ширан

Эд Ширан тайно женился перед Рождеством на своей подруге Черри Сиборн, сообщает The Sun.

Свадьба прошла в английском графстве Суффолк. На ней было около 40 человек.

– Эд женился за несколько дней до Рождества, церемония прошла тихо, на ней присутствовали лишь его давние школьные друзья, члены семьи и священник , – рассказал друг певца.

А уже в конце лета молодожены планируют масштабное торжество в виде фестиваля, на который будут приглашены знаменитости и фанаты певца.

К слову, Эд Ширан и Черри Сиборн знакомы еще со школы. Эд уже тогда был влюблен в свою подругу.

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Девушка после учебы работала консультантом в консалтинговой компании Deloitte & Touche LLP на Уолл-стрит в Нью Йорке.

Спустя много лет пара встретилась в США и в 2015 начали встречаться.

Об этом стало известно на дне рождении Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.

 

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Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

К слову, известную песня Perfect Эд посвятил Черри.

Напомним, Кайли Дженнер и Эд Ширан в Forbes возглавили рейтинг самых богатых звезд.

Фото: Ed Sheeran

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