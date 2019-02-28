В Париже проходит неделя моды. Самые интересные бренды и тенденции следующего сезона – читайте в материале Фактов ICTV.
Неделя моды в Париже проходит с 25 февраля по 5 марта.
Лучшие французские дома моды показывали тренды следующих сезонов (осень-зима 2019/20) для мужчин и женщин.
Мы собрали самые интересные бренды, которые уже успели представить свои колелекции.
Yves Saint Laurent
Наследие моды 80-х. Дизайнер добавил женскому образу мужественности, которая сплеталась с сексуальностью.
Модными цветами сезона осень-зима 2019 будет черный, серый и белый.
– Все начинается с плеч. Я не хочу говорить оверсайз, потому что все делают оверсайз. Это прямой силуэт. Я хочу дать больше власти женщинам, и я думаю, что им нужно плечи, – сказал дизайнер модного дома Энтони Ваккарелло.
А во второй части показа бренд устроил целой световое шоу на подиуме – модели хотили в темного в вещах, которые светились неоном.
Фото: WWD
А вот для мужчин дом моды Yves Saint Laurent создал строгие образы.
В моде будут разного вида шляпы, полоска, кожа, золотой цвет и пушистые шарфы.
И, конечно, никогда не уходит черно-белый цвет.
Фото: WWD
Dior
Показ провели в саду музея Родена.
Модельер Мария Грация Кьюри намеревалась исследовать роль идентичности.Читайте: Рога и отсутствие белья: необычные образы Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСОВАНИЕ)
Dior представил нежную и одновременно дерзкую коллекцию.
Легкие cветлые платья дополнялись кожаными куртками или клеткой.
Дизайнер углубляясь в независимые стили молодежной субкультуры Великобритании 1950-х годов.
В тренде, по мнению модного дома Dior, должны быть еще пышные юбки, большие черные кожаные ремни, заостренные туфли и короткие носки.
Chloe
Коллекция от Chloe- это повседневная сказка.
Сдержанные и практичные образы. Главная тема – трикотажные платья-рубашки, крупно связанные свитера, высокий ворот и брючные костюмы с множеством карманов.
Никуда не ушла традиционная клетка, джинсовая ткань, узоры древних народов, но добавились асимметричные юбки.
Lanvin
Коллекцию показали в стенах готического средневекового особняка ХIV века.
Лого модного дома было нанесено на шелковые юбки и брюки с завышенной талией.
Здесь продемонстрировали струящиеся платья с принтом шелковых платков, рубашки с изображениями рыцарей и драконов и прекрасных дев.
Открытием стали шерстяные куртки с кожаными галстуками и размашисто-асимметричный стиль.
Кстати, в показах Lanvin и Chloe принимала участие дочь Синди Кроуфорд – 17-летняя модель Кайя Гербер.
Kenzo
Модный дом представил свою коллекцию Memento N°4.
Дизайнер играл с ядовитыми цветами и с фирменными тигровыми принтами.
Сдержанно и ярко.
На показ вдохновил архив мужской одежды Kenzo 1992.
Фото: Kenzo
В то время, как на подиуме модные дома показывают тенденции нового сезона, фотограф Tyler Joe ловит в объектив наряды местных модниц и гостей Paris Fashion Week.
Фото: Tyler Joe
Напомним, кто возглавит французский дом моды Chanel после смерти Карла Лагерфельда.