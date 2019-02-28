В Париже проходит неделя моды. Самые интересные бренды и тенденции следующего сезона – читайте в материале Фактов ICTV.

Неделя моды в Париже проходит с 25 февраля по 5 марта.

Лучшие французские дома моды показывали тренды следующих сезонов (осень-зима 2019/20) для мужчин и женщин.

Мы собрали самые интересные бренды, которые уже успели представить свои колелекции.

Yves Saint Laurent

Наследие моды 80-х. Дизайнер добавил женскому образу мужественности, которая сплеталась с сексуальностью.

Модными цветами сезона осень-зима 2019 будет черный, серый и белый.

– Все начинается с плеч. Я не хочу говорить оверсайз, потому что все делают оверсайз. Это прямой силуэт. Я хочу дать больше власти женщинам, и я думаю, что им нужно плечи, – сказал дизайнер модного дома Энтони Ваккарелло.

А во второй части показа бренд устроил целой световое шоу на подиуме – модели хотили в темного в вещах, которые светились неоном.

Фото: WWD

А вот для мужчин дом моды Yves Saint Laurent создал строгие образы.

В моде будут разного вида шляпы, полоска, кожа, золотой цвет и пушистые шарфы.

И, конечно, никогда не уходит черно-белый цвет.

Фото: WWD

Dior

Показ провели в саду музея Родена.

Модельер Мария Грация Кьюри намеревалась исследовать роль идентичности.

Dior представил нежную и одновременно дерзкую коллекцию.

Легкие cветлые платья дополнялись кожаными куртками или клеткой.

Дизайнер углубляясь в независимые стили молодежной субкультуры Великобритании 1950-х годов.

В тренде, по мнению модного дома Dior, должны быть еще пышные юбки, большие черные кожаные ремни, заостренные туфли и короткие носки.

Chloe

Коллекция от Chloe- это повседневная сказка.

Сдержанные и практичные образы. Главная тема – трикотажные платья-рубашки, крупно связанные свитера, высокий ворот и брючные костюмы с множеством карманов.

Никуда не ушла традиционная клетка, джинсовая ткань, узоры древних народов, но добавились асимметричные юбки.

Lanvin

Коллекцию показали в стенах готического средневекового особняка ХIV века.

Лого модного дома было нанесено на шелковые юбки и брюки с завышенной талией.

Здесь продемонстрировали струящиеся платья с принтом шелковых платков, рубашки с изображениями рыцарей и драконов и прекрасных дев.

Открытием стали шерстяные куртки с кожаными галстуками и размашисто-асимметричный стиль.

Кстати, в показах Lanvin и Chloe принимала участие дочь Синди Кроуфорд – 17-летняя модель Кайя Гербер.

Kenzo

Модный дом представил свою коллекцию Memento N°4.

Дизайнер играл с ядовитыми цветами и с фирменными тигровыми принтами.

Сдержанно и ярко.

На показ вдохновил архив мужской одежды Kenzo 1992.





























Saint Laurent, Dior, Kenzo: чем удивляли на неделе моды в Париже / 7 фотографий

Фото: Kenzo

В то время, как на подиуме модные дома показывают тенденции нового сезона, фотограф Tyler Joe ловит в объектив наряды местных модниц и гостей Paris Fashion Week.

















































Saint Laurent, Dior, Kenzo: чем удивляли на неделе моды в Париже / 12 фотографий

Фото: Tyler Joe

Напомним, кто возглавит французский дом моды Chanel после смерти Карла Лагерфельда.