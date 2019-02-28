Европейский вещательный союз отреагировал на решение Украины не участвовать в Евровидение 2019.

Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с тем, что Украина не будет принимать участие в песенном конкурсе Евровидение 2019, передает Eurovision.

По словам ЕВС, каждый вещатель несет ответственность за отбор на Евровидение, который отвечает правилам Европейского вещательного союза.

Сейчас вещательный союз с нетерпением ожидает проведения Евровидения 2019 в Тель-Авиве в мае.

Вместе с этим организаторы песенного конкурса продолжат переговоры для того, чтобы Украина взяла участие в Евровидение в 2020 году.

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Напомним, 27 февраля Украина приняла решение не брать участие в Евровидение 2019.