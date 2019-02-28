В НОТУ рассказали, что дуэт ANNA MARIA пропустили в прямые эфиры нацотбора на Евровидение 2019, так как хорошо поют и интересно смотрятся на сцене.
Об этом рассказала член правления НОТУ Александра Кольцова во время пресс-конференции.
– Как я утвердила ANNA MARIA. Был исполнитель с более слабой песней, а у них неплохая песня, будут хорошо выглядеть на сцене, потому что двойняшки. Думали, что когда придут на полуфинал, дадут другое сообщение. У них своя история, история людей, которые долго шли к успеху. То, что потом взорвалось, было огромным шоком для всех, – отметила Кольцова.
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Ранее Факты ICTV писали, Украина может отказаться от участия в Евровидении 2020.
Фото: eurovision.ua
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