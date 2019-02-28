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С Сумской и Роговцевой. Винник представил клип Роксолана

Известный украинский певец Олег Винник представил новый клип на песню Роксолана.

С Сумской и Роговцевой. Винник представил клип Роксолана

Новый клип Олег Винник представил на телеканале М1 и на официальном канале на YouTube.

Режиссером видео выступила Елена Винярская, а в главных ролях снялись украинские актрисы Ада Роговцева и Ольга Сумская.

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В клипе рассказывается о судьбе девушек-роксолан и их жизни за рубежом.

– Эпоха Роксоланы расцветает и я не сторонний наблюдатель этой эпохи. Я сам трудился на чужбине и видел, и вижу до сегодняшнего дня заробитчанский труд на выживание. Мне больно, когда я думаю об этом, – рассказывает Олег Винник.

Ранее Факты ICTV писали, что французская певица Ванесса Паради выпустила клип на песню Kiev, снятый в украинской столице.

Фото: olegg.vynnyk 

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