Певица Leonora стала представителем Дании на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Дании на Евровидении 2019 стала певица Leonora с песней Love Is Forever.

За право представлять Данию боролись 10 артистов. 20-летняя Leonora получила 42% голосов в свою поддержку и стала победительницей. Имя исполнительницы фигурировало среди фаворитов конкурса в букмекерских конторах.

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Биография Leonora

Leonora Colmor Jepsen известна многим любителям поп-музыки в Дании. Со своими песнями она выступает уже не первый год, но на Евровидении впервые. Ее песня Love Is Forever объединяет в себе четыре различных языка: английский, датский, немецкий и французский.

С семи лет певица занималась фигурным катанием и принимала участие в соревнованиях Северной Европы и чемпионатах мира, проводимых для юниоров.

В декабря 2016 года Leonora с братом стали золотыми медалистами на датском чемпионате по фигурному катанию. Сейчас она больше не конкурирует, а работает тренером и хореографом.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.