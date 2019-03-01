Певица Leonora стала представителем Дании на песенном конкурсе Евровидение 2019.
Представителем от Дании на Евровидении 2019 стала певица Leonora с песней Love Is Forever.
За право представлять Данию боролись 10 артистов. 20-летняя Leonora получила 42% голосов в свою поддержку и стала победительницей. Имя исполнительницы фигурировало среди фаворитов конкурса в букмекерских конторах.
Читайте: Где смотреть трансляцию Евровидения 2019
Биография Leonora
Leonora Colmor Jepsen известна многим любителям поп-музыки в Дании. Со своими песнями она выступает уже не первый год, но на Евровидении впервые. Ее песня Love Is Forever объединяет в себе четыре различных языка: английский, датский, немецкий и французский.
С семи лет певица занималась фигурным катанием и принимала участие в соревнованиях Северной Европы и чемпионатах мира, проводимых для юниоров.
В декабря 2016 года Leonora с братом стали золотыми медалистами на датском чемпионате по фигурному катанию. Сейчас она больше не конкурирует, а работает тренером и хореографом.
Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.