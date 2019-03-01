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Данию на Евровидении 2019 представит Leonora

Певица Leonora стала представителем Дании на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Данию на Евровидении 2019 представит Leonora

Представителем от Дании на Евровидении 2019 стала певица Leonora с песней Love Is Forever.

За право представлять Данию боролись 10 артистов. 20-летняя Leonora получила 42% голосов в свою поддержку и стала победительницей. Имя исполнительницы фигурировало среди фаворитов конкурса в букмекерских конторах.

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Биография Leonora

Leonora Colmor Jepsen известна многим любителям поп-музыки в Дании. Со своими песнями она выступает уже не первый год, но на Евровидении впервые. Ее песня Love Is Forever объединяет в себе четыре различных языка: английский, датский, немецкий и французский.

С семи лет певица занималась фигурным катанием и принимала участие в соревнованиях Северной Европы и чемпионатах мира, проводимых для юниоров.

В декабря 2016 года Leonora с братом стали золотыми медалистами на датском чемпионате по фигурному катанию. Сейчас она больше не конкурирует, а работает тренером и хореографом.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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