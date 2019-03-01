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Двое мужчин обвинили Майкла Джексона в растлении

40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили поп-певца Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении.

Двое мужчин обвинили Майкла Джексона в растлении

40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении. Интервью вышло в телепрограмме Виктории Дербишир на ВВС.

Робсон рассказал, что Джексон совершал над ним сексуальные действия, начиная с 7-летнего возраста, а в 14 лет попытался его изнасиловать.

Сейфчак рассказал, что Джексон растлевал его, когда мужчина был в возрасте от 10 до 14 лет.

Об этом они говорили в документальном фильме Покидая Неверлэнд, который был снят британским телеканалом Channel 4 и американским HBO и в конце января 2019 года.

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Мужчины считают, что ответственности за эти преступления должна лечь на людей, которые в то время работали на Джексона.

Родственники певца заявляют, что нет ни одного доказательства, которое подтверждало бы правдивость их заявлений.

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. В прошлом году он возглавил рейтинг самых богатых покойных знаменитостей.

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