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Люк Перри из Беверли-Хиллз 90210 попал в больницу с инсультом

Американский актер Люк Перри, который сыграл в культовом сериале Беверли-Хиллз 90210, попал в больницу с инсультом.

Люк Перри из Беверли-Хиллз 90210 попал в больницу с инсультом

О том, что Люк Перри попал в больницу, подтвердил представитель знаменитости Арнольд Робинсон, передает Fox News.

52-летнего актера госпитализировали в тот же день, когда компания Fox заявила о перезапуске сериала Беверли-Хиллз 90210.

Читайте: Оззи Осборна госпитализировали. Ближайшие концерты отменены

Люка Перри госпитализировали с тяжелым инсультом и сейчас он находится в коме.

Напомним, американский телеканал Fox перезапустить свой сериал Беверли-Хиллз, 90210.

Фото: lukeperrydaily 

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