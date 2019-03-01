Победительнице украинского отбора Евровидения MARUV присудили награду в РФ, но артистка за ней не поехала.

MARUV награждена в номинации Прорыв года премии ZD AWARDS-2018. Певица не смогла сама забрать награду, но сняла видео , в котором пообещала получить свою награду.

– Спасибо всем огромное, я очень рада получить эту награду. К сожалению, не могу сегодня присутствовать, но скоро мы с вами увидимся, я вам обещаю, – заявила артистка.

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Также победительница украинского нацотбора Евровидение сказала, что скоро приедет с гастролями в РФ.

У певицы в апреле запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Такие же награды получили Ани Лорак, Светлана Лобода и Alekseev. Лорак победила в трех номинациях Певица года, Шоу и Sexy Singer. Лобода – в номинации Тренд года. Две статуэтки получил певец Alekseev в категориях Поп-исполнитель и Sexy M.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина может отказаться от участия на Евровидение 2020.