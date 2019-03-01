Группа S!sters стала представителем Германии на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем от Германии на Евровидении 2019 стала группа S!sters с песней Unser Lied Für Israel.

S!sters выиграли национальный отбор, выиграв голосование международного жюри. Дуэт набрал на одно очко больше певицы Makeda.

Читайте: Где смотреть трансляцию Евровидения 2019

Песня Германии на Евровидение 2019: S!sters – Unser Lied Für Israel

Биография S!sters

Карлотта Труман из Ганновера выиграла немецкую премию Rock & Pop Award в пяти номинациях в возрасте 19 лет. Среди одной из премий – Лучшая сольная певица.

В 2014 году она выступила вместе с Revolverheld на фестивале NDR 2 Papenburg перед 25 тысячами зрителей.

В начале 2018 года она выступала вживую на Willkommen 2018 вместе с Алексом Кристенсеном и Берлинским оркестром из Бранденбургских ворот на ZDF.

Лаурита Спинелли живет в Висбадене. В 2002 году она выиграла детский конкурс ZDF в возрасте 10 лет.

После окончания школы Лаурита начала писать свои собственные песни и получила свою первую работу в качестве бэк-вокалиста в турне для Voice of Germany.

В настоящее время она находится в процессе сочинения и продюсирования песен для своего первого альбома.

Напомним, европейский конкурс Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.