Песня победительницы нацотбора Евровидения 2019 MARUV имела все шансы стать хитом международного песенного конкурса.

Песня MARUV имела все шансы на успех на Евровидении 2019.

Такое мнение выразила преподавательница истории ХХ века Университета Халла Кэтрин Бейкер, пишет The New York Times.

Она подчеркнула, что споры на счет патриотизма исполнителей являются типичными для национальных отборов на Евровидение.

– Украинский национальный вещатель сделал себе большую медвежью услугу. MARUV могла вас всех прославить! – говорится в сообщении.

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Напомним, что 2019 год ознаменовался скандалом вокруг участия Украины в Евровидении. Многие участники отказались представлять страну после того как стало известно, что победительница отбора MARUV не едет на конкурс. А вскоре прозвучало “Украина не будет принимать участие в конкурсе!”.