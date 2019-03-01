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Возвращение легенды: в США перезапускают сериал Беверли-Хиллз, 90210

Американский телеканал Fox перезапустить свой сериал Беверли-Хиллз, 90210.

Возвращение легенды: в США перезапускают сериал Беверли-Хиллз, 90210

Культовый сериал 90-х перезапустит телеканал Fox, сообщает The Hollywood Reporter.

В съемках нового Беверли-Хиллз, 90210 примут участие звезды оригинального сериала.

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Новый сериал будет состоять из 6 эпизодов и выйдет в эфир летом 2019 года.

Ранеен Факты ICTV писали, что появился трейлер новой экранизации фильма Кладбище домашних животных на роман Стивена Кинга.

Фото: Getty Images.

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