В Киеве мужчина напал на известную украинскую певицу и участницу Евровидение 2013 Злату Огневич.

Об инциденте Злата Огневич рассказала в своем Instagram.

– Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. А поэтому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю, – рассказала певица.

По словам исполнительницы, от преследователя ее спас водитель, который был неподалеку.

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Они вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

Также Огневич опубликовала видео, на котором злоумышленник угрожает певице.

– Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет, – говорит мужчина.

Напомним, 28 декабря злоумышленники избили певца Дзидзьовозле радиокомпании ТАВР в Подольском районе.

Фото: zlata.ognevich