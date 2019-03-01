PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Тебе никто не поможет: в Киеве напали на Злату Огневич

В Киеве мужчина напал на известную украинскую певицу и участницу Евровидение 2013 Злату Огневич.

Тебе никто не поможет: в Киеве напали на Злату Огневич

Об инциденте Злата Огневич рассказала в своем Instagram.

– Сегодня на меня напали. Возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. А поэтому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю, – рассказала певица.

По словам исполнительницы, от преследователя ее спас водитель, который был неподалеку.

Читайте: Люк Перри из Беверли-Хиллз 90210 попал в больницу с инсультом

Они вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

Также Огневич опубликовала видео, на котором злоумышленник угрожает певице.

– Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет, – говорит мужчина.

Напомним, 28 декабря злоумышленники избили певца Дзидзьовозле радиокомпании ТАВР в Подольском районе.

Фото: zlata.ognevich

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка