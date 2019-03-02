Голливудский актер Джонни Депп подал иск на $50 млн о клевете к бывшей жене Эмберд Херд, обвинившей его в домашнем насилии.

Голливудский актер Джонни Депп подал иск на $50 млн о клевете к бывшей жене Эмберд Херд, обвинившей его в домашнем насилии, пишет Deadline.

В иске утверждается, что обвинения против Деппа были выдуманы с целью создать Херд позитивный имидж и помочь ее карьере.

Также отмечается, что Херд является не жертва домашнего насилия, а исполнителем.

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По мнению актера, недавняя колонка Херд о домашнем насилии в The Washington Post навредила его карьере. После публикации стало известно, что Депп не будет сниматься в новых сериях Пиратов Карибского моря.

Представитель Херд заявил, что иск является очередной попыткой Деппа заставить экс-супругу замолчать.

Как известно, Херд и Депп официально развелись 13 января 2017 года.

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