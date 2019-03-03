В Израиле приостановили продажу билетов на Евровидение 2019 из-за сообщений о махинациях.

Билеты на лучшие места на Евровидение 2019 были перепроданы известным лицам по очень завышенной цене. Это противоречит правилам конкурса.

О приостановке продажи билетов сообщает израильская телерадиокорпорация Кан.

Если этот факт подтвердится, билеты вернут в свободную продажу.

– Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике, – говорится в сообщении.

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К слову, стало известно, какие будут цены билетов на Евровидение 2019 в Тель-Авиве.