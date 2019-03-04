В Лос-Анджелесе (США) умер актер Люк Перри после тяжелого инсульта.

В Лос-Анджелесе (США) умер Люк Перри после тяжелого инсульта. Он попал в больницу 27 февраля, а спустя несколько дней впал в кому.

Смерть Перри подтвердили его родственники.

Биография Люк Перри

Люк Перри родился 11 октября 1966 года в городе Мэнсфилд (Огайо, США).

Мать Энн Беннет была домохозяйкой, отец Кой Лютер Перри Младший работал на сталелитейном заводе.

После окончания школы Люк Перри решил стать актером и переехал в Нью-Йорк.

Здесь он участвовал в различных кастингах и прежде, чем получить первую роль, он прошел 215 прослушиваний.

Самый большой успех пришел к Перри в 1990 году, когда начались съемки культового молодежного телесериала Беверли-Хиллз, 90210. В этом сериала актеру досталась одна из главных ролей – Дилана Маккея.

Однако на эту роль претендовали множество актеров, и руководители телеканала FOX были против назначения Перри. Они даже отказывались платить ему гонорар.

Последнее слово было за продюсером сериала Аароном Спеллингом, который окончательно утвердил Перри на роль Дилана.

Актер снялся в 6 сезонах Беверли Хиллз, а после признал, что роль исчерпала себя и покинул проект.

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Также примечательными работами Перри является роль в полнометражном фильме Баффи – истребительница вампиров, фильмах Нормальная жизнь, Вторжение и эпизодическая роль в Пятом элементе.

Перри появлялся в роли самого себя в мультфильмах Гриффины и Симпсоны.

Также стоит отметить участие в сериале Ривердэйл и съемки в фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, который выйдет в августе этого года.

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